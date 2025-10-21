Una fuente reveló la razón por la que Justin Bieber no evita el drama entre Hailey y Selena

Una fuente cercana a Justin Bieber, Hailey Baldwin Bieber y Selena Gomez reveló al diario británico Daily Mail que el músico tendría un “motivo perverso” para fomentar la tensión entre su esposa y su expareja.

De acuerdo con la publicación, Bieber se sentiría satisfecho al ver a Hailey enfrentar públicamente a Gomez. La fuente aseguró que este tipo de conflictos servirían como una “prueba” de amor para el cantante.

La información fue publicada luego del más reciente enfrentamiento entre Hailey y Selena Gomez, quienes han estado en el centro de rumores y reacciones en redes sociales por años.

Bieber y Gomez tuvieron un largo romance, con múltiples reconciliaciones, entre 2010 y 2018. En julio de ese año, el cantante se comprometió con Hailey Baldwin. En setiembre de 2019 se casaron. Su hijo, Jack, nació en agosto del año pasado.

Por su parte, Selena Gomez se casó con el productor musical Benny Blanco en setiembre reciente.

En una entrevista publicada por Wall Street Journal la semana pasada, Hailey habló sobre el acoso que sufre en redes, sin mencionar a Gomez. Dijo que era incómodo que la compararan con otras personas y afirmó no haber pedido estar en ese lugar.

Posteriormente, el 18 de octubre, Selena Gomez reaccionó en sus redes sociales con un mensaje en Instagram. Solicitó a sus seguidores que dejaran de atacar a Hailey. Agregó que los comentarios de la modelo no afectaban su vida y pidió empatía: “Hay espacio para todos”.

La fuente del Daily Mail indicó que Justin y Hailey no tendrían intención de detener estos roces, mientras que Selena sí buscaría mantener distancia y actuar con madurez. También señaló que la cantante no planea volver a tener ningún tipo de vínculo con la pareja.

Respecto a Justin, la fuente aseguró que él respaldaría cualquier declaración de Hailey, sin importar si implicara una controversia relacionada con Selena. Además, habría expresado que los enfrentamientos públicos con su exnovia confirmarían que Hailey lo ama, y él disfrutaría de eso.

Hasta el momento, los representantes de los tres artistas no han emitido comentarios públicos sobre la publicación del Daily Mail.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.