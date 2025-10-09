Justin Bieber responde con burla a oración pública de su madre en redes sociales

La madre de Justin Bieber hizo una oración por él en Instagram y el cantante respondió con un comentario sarcástico

La relación entre Justin Bieber y su madre, Pattie Mallette, se convirtió en tema de conversación luego de que la empresaria publicara una oración dirigida al cantante en su cuenta de Instagram. La publicación, acompañada por un álbum de fotos del artista, incluyó un extenso texto en el que pedía por su hijo verdad, luz, protección y sanación “en nombre de Jesús”.

Bieber reaccionó con un mensaje irónico en los comentarios. Aseguró que lo único que necesitaba sanar era su “dedo del pie lastimado por jugar ping-pong”, lo que evidenció su molestia o incomodidad con la exposición pública realizada por su madre.

En su publicación, Mallette escribió que siempre estaban orando por él. Solicitó que “toda cadena de miedo, confusión, peso y dolor fuera quebrada” y que el Espíritu Santo lo envolviera. Además, pidió sanación para su cuerpo, mente y corazón, así como integridad, amor y consuelo divinos.

La oración finalizó con un llamado a quienes leyeran el mensaje: que dijeran “amén” si estaban de acuerdo con sus palabras. Bieber no hizo referencia directa al contenido religioso, pero su respuesta fue percibida como una forma de desacreditar o minimizar la preocupación de su madre.

El diario británico Daily Mail dio seguimiento al tema. Indicó que intentó contactar a los representantes de ambos sin obtener respuesta.

Durante los últimos meses, el comportamiento de Justin Bieber ha despertado inquietud entre sus seguidores. En agosto pasado, publicó en su cuenta de Instagram que no merecía el perdón de Jesús, lo que generó reacciones por el tono pesimista del mensaje.

Además, surgieron especulaciones sobre una posible crisis matrimonial con Hailey Baldwin, su esposa desde 2018. Las dudas aumentaron por mensajes ambiguos en redes sociales y algunas de sus apariciones públicas. Ambos continúan sin referirse a los rumores.

Bieber y Baldwin tuvieron a su primer hijo, Jack Blues Bieber, en agosto de 2024. Desde entonces, no han hecho comentarios sobre su vida familiar.

