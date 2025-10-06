La pregunta que incomodó a Taylor Swift en un programa de televisión fue eliminada de la edición final

Una pregunta sobre maternidad generó tensión entre Taylor Swift y una actriz durante un programa de televisión británico.

Un incidente incómodo ocurrido durante la grabación del programa británico The Graham Norton Show fue eliminado de la versión final que se transmitió el jueves 2 de octubre.

Según relató una espectadora a través de la red social TikTok, el momento generó un ambiente de tensión en el estudio y tuvo como protagonistas a la cantante Taylor Swift y la actriz Jodie Turner-Smith.

La cantante participó del programa para promocionar su nuevo álbum The Life Of A Showgirl. Durante la grabación, los asistentes debieron fingir que escuchaban una de las nuevas canciones. Sin embargo, en el estudio no se reprodujo ningún audio, ya que el material aún no se había lanzado oficialmente y existía preocupación por posibles filtraciones.

El momento más incómodo, sin embargo, ocurrió cuando el presentador Graham Norton hablaba con Swift sobre su supuesto compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. En medio de esa conversación, la actriz Jodie Turner-Smith interrumpió para lanzar una pregunta que fue calificada como inapropiada por la audiencia presente.

Según el relato, Turner-Smith preguntó: “¿Y los bebés?”, en referencia a posibles planes de maternidad de Swift. La cantante, aparentemente confundida, respondió que en su boda no habría menores de edad, solo adultos. Esto provocó algunas risas incómodas.

La actriz insistió al aclarar: “No, ¿vas a tener bebés?”. Ante esta reiteración, el presentador intervino para cambiar de tema y evitar que la situación se volviera aún más tensa.

La tiktoker, quien estuvo presente en la grabación, calificó el momento como “muy incómodo” y afirmó que era comprensible que se excluyera del programa emitido. Además, señaló que no se debe realizar ese tipo de preguntas en público, y menos durante una grabación televisiva.

En redes sociales, el momento generó diversas reacciones. Algunos usuarios insinuaron que Swift entendió perfectamente la pregunta y respondió con evasivas de manera intencional para esquivar el tema. Otros criticaron a Turner-Smith por abordar un asunto tan personal frente a una audiencia en vivo.

Durante la misma edición del programa, el actor Cillian Murphy también fue tendencia. Usuarios destacaron su gesto de aparente aburrimiento mientras Swift mostraba su anillo de compromiso con entusiasmo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.