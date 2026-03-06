¿Cuál superhéroe sería Costa Rica si Centroamérica fuera La liga de la Justicia o Avengers? Un influencer respondió

Por las características de paz y defensa de la naturaleza de Costa Rica, un influencer hondureño identificó a un superhéroe muy fuerte con nuestro país.

Si Centroamérica fuera algo así como la Liga de la Justicia o Avengers, ¿cuál superhéroe sería Costa Rica? Esta pregunta la respondió un influencer hondureño quien, en un video, analizó las características de los países del istmo y dejó al nuestro en una muy buena posición.

El creador de contenido identificado como reyes_wisdom, quien según su perfil de Instagram se dedica al fitness, repasó país a país e identificó con cuál héroe de las historietas encajarían.

Empezó por Belice y afirmó que sería la Mujer Maravilla porque “casi nadie se acuerda de ellos” ; además, agregó que ni siquiera Bad Bunny lo hizo en su participación en el medio tiempo del Super Bowl, donde no mencionó al país cuando hizo una lista de territorios latinos.

En cuanto a Honduras, manifestó que serían Aquaman porque tienen el segundo arrecife de coral más grande del mundo y porque los hondureños son “algo rudos, pero también guapos”.

Sobre los guatemaltecos afirmó que son rápidos y trabajadores; por lo tanto, su país sería Flash. En cuanto a El Salvador, lo comparó con Deadpool y aseveró que es un antihéroe porque hace las cosas a su manera.

Nicaragua sería Loki porque “no sabes si te van a ayudar o te van a trolear” ; además, dijo que ellos viven en su propio mundo y que “si no los molestas, no te molestan”.

Panamá estaría representado por Iron Man o Batman porque tiene mucho dinero, afirmó. “Tienen la mejor tecnología”, agregó.

Y Costa Rica, nuestro país, para el influencer, sería Hulk. “Son los más ambientalistas, amor y paz. Pero si los hacés enojar, les sale la bestia”, expresó.

“Los de Costa Rica piensan que son diferentes, pero también están ahí para proteger el mundo”, dijo.