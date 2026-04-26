Viva

Crítica de música: Miguel Bosé volvió a ser majestuoso

El show del español en Parque Viva fue potente al repasar una colección interminable de éxitos que reviven sus días dorados.

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Por Arturo Pardo V.
Miguel Bosé, concierto en Parque Viva 2026
Bosé utilizó varias vestimentas a lo largo de su concierto en Costa Rica, entre una gabardina y un traje de cola larga, siempre con elegancia. (David Chacon/David Chacón)







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