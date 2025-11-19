Miguel Bosé recuerda amor con una costarricense que lo marcó para siempre: ‘Dejó el listón muy alto’

Miguel Bosé habló de la costarricense en el libro 'Historia secreta de mis mejores canciones', publicado en 2022.

Miguel Bosé recordó un amor que lo marcó en Costa Rica y que inspiró una de sus canciones más conocidas. El artista compartió un texto emocional en el que evocó una relación intensa que vivió hace varios años y que todavía ocupa un lugar en su memoria.

Ese testimonio apareció en su libro Historia secreta de mis mejores canciones, publicado en 2022.

Bosé relató la historia con detalles que mostraron la fuerza de ese vínculo.

En su texto narró la manera en que esa mujer se volvió inolvidable. El cantante señaló que la relación influyó en su proceso creativo y dejó una vara alta para las parejas que llegaron después.

“Érase una vez, una de tres o cuatro años atrás, que hubo una novia costarricense, con la que tuve una relación tórrida. En muchos aspectos se supo hacer inolvidable. Rompimos queriéndonos mucho, pero por esas cosas de la vida, nos fuimos alejando.

“Cuando arranqué las escrituras de este álbum, ella seguía viva en mi memoria. Lo estuvo durante mucho tiempo, muchísimo; de hecho, aún lo está. A ella dediqué esta canción”, explicó en el texto.

Ese relato formó parte del capítulo dedicado a la canción Nena.

“Después de ella, todas las mujeres que fueron entrando en mi vida, incluso las más maravillosas, las más bellas, las más brillantes, fueron medidas por una vara que dejó el listón muy alto. Siento decirlo a estas alturas, pero llegan tiempos de confesión”, comentó.

En el libro, Bosé describió el origen y el sentido personal de varias de sus canciones, además de anécdotas del proceso creativo.

En algún momento se dio a conocer que la costarricense Gianina Facio hizo que Julio Iglesias y Miguel Bosé pelearan por su amor. (Tomada de El Cierre Digital)

La mujer a la que se refirió Bosé es la costarricense Giannina Facio. Ella realizó una carrera internacional como actriz en producciones de alto perfil. Facio apareció en Gladiator, Hannibal y Red de mentiras.

También trabajó como productora en títulos como House of Gucci y otros proyectos dirigidos por Ridley Scott. El artista la señaló como una figura determinante en esa etapa de su vida.

“Su dulzura, su voz, su piel… y ese modo de andar, de caminar… esas piernas perfectas, una en el mar Caribe, la otra en el océano Pacífico, que remontaban hasta juntarse en el cielo, mi cielo, mi paraíso. Tenía paso cadenciado, acompasado, a ritmo de chachachá“, dice el poético texto del artista español.