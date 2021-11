Giannina Facio: conozca a la tica detrás de ‘House of Gucci’

El talento costarricense está detrás de la esperada película House of Gucci. La tica Giannina Facio es la productora ejecutiva de la esperada cinta, que pone en la pantalla la historia de amor y ambición que marcó a la familia de la casa de moda italiana.

Décadas atrás Facio, de 66 años, fue modelo, rostro de varios programas de televisión y tuvo algunas apariciones en cine. Desde hace unos 30 años ha trabajado detrás de cámaras y hoy figura como una respetada ejecutiva de Hollywood.

Si bien Giannina Facio ha estado detrás de películas como Tristán and Isolda, Concussion y Matchstick Men, entre otras, su trabajo más reciente y que puede verse en cines costarricenses a partir de este 25 de noviembre, es especial porque es un proyecto del que se enamoró hace más de 20 años.

. Giannina Facio en la premier de 'House of Gucci', en Nueva York. Foto: Carta Facio para LN

House of Gucci es protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver. Además, en el elenco figuran Salma Hayek, Al Pacino y Jared Leto. Según Carla Facio, hermana menor de Giannina, en estos años con el proyecto celebridades como Angelina Jolie, Salma Hayek y Leonardo DiCaprio habían manifestado su interés de ser parte del proyecto.

La película está dirigida por Ridley Scott, esposo de Giannina. Finalmente, su marido terminó siendo el cineasta ideal para el proyecto que nació en su mente luego de leer el libro House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, de Sara Gay Forden. El guion se basó en ese texto. En la pantalla grande la costarricense presenta la historia con matices de sátira y, según Giannina, cada vez que ve el filme le gusta más.

House of Gucci presenta la historia de amor entre Patrizia Reggiani (Lady Gaga) y Maurizio Gucci (Adam Driver). La trama toma un giro inesperado cuando Patrizia, en compañía de la vidente Pina (Salma Hayek), contrata a un sicario para que acabe con su esposo. De esta manera, la cinta presenta la impactante y dramática historia detrás de los Gucci.

. En la premiér de 'House of Gucci', en Nueva York, Al Pacino y Lady Gaga posan junto al director Ridley Scott y la productora Giannina Facio. Foto: Twitter

La experiencia de Giannina en House of Gucci

Giannina Facio nació en Costa Rica y desde su temprana infancia estuvo yendo y viniendo al país debido al trabajo de su papá, el diplomático Gonzalo Facio. En su juventud se formó en Italia y actualmente habla cinco idiomas. También es conocida como una espléndida pianista y, en el 2015, se casó con Ridley Scott.

Facio, mejor conocida como Giannina Scott, conservó la historia de House of Gucci por dos décadas y vio la luz hasta que sintió que tenía al equipo ideal. La búsqueda del escritor fue bastante ardua pero, finalmente, el trabajo lo obtuvo Roberto Bentivegna.

Giannina fue capturada por el libro House of Gucci. Ella cuenta que le llamó la atención por cómo una historia de amor puede tornarse en un crimen.

“Eso es lo que pasó aquí, porque al principio era un amor verdadero, la historia de dos jóvenes que comienzan una vida juntos y luego cómo los cambiaron el dinero, el poder y luego los celos. Han pasado como 23 años desde que leí ese libro, sabes que estoy casada con el director Ridley Scott y se lo llevé como siempre tomo todos los proyectos y le dije: ‘Tenemos que hacer esta película a toda costa’. Le encantó lo que le enseñé y dijo “hagámoslo”. Lo que nos pasó durante todos estos años es que nunca hallábamos el escritor (ideal)”, dijo al medio American Post.

Giannina Facio tiene una amistad cercana con Lady Gaga, protagonista de 'House of Gucci'. Foto: AFP (TOLGA AKMEN/AFP)

La costarricense quiso llevar la historia al cine para entretener. Dice que siempre que trabaja en una película es con esa intención, más allá de dar lecciones.

Trabajar junto a su esposo, una vez más, fue satisfactorio, pero además un sueño hecho realidad por el cariño que le ha tenido a este proyecto por años.

“Fue maravilloso, porque ambos tenemos la misma visión de lo que queríamos que fuera la película. Me puse en manos de quien considero el mejor director del mundo”, dijo en la conversación.

La productora contó que uno de los retos de hacer la película fue que no tuvo acceso a la verdadera Patrizia Reggiani, quien ya se encuentra en libertad tras ser sentenciada por el asesinato de Maurizio Gucci.

“Patrizia Reggiani, la que terminó en la cárcel, nunca me contactó. Trató de contactar a Gaga porque quería conocerla y hablar con ella sobre el personaje (pero tampoco hubo encuentro)”, detalló Facio, añadiendo lo que piensa de la mujer que retrata en su película.

“(A Patrizia Reggiani) No la vemos como mala gente, ella para nosotros es víctima de las circunstancias, por eso terminó así”, comentó.

El 9 de noviembre, cuando se realizó la alfombra roja para el estreno de House of Gucci, en Londres, Giannina Facio protagonizó un llamativo momento junto a Lady Gaga. Ellas se encontraron y simularon un beso de piquito. Carla Facio, la hermana de Giannina, cuenta que ellas dos son muy amigas.

Sobre la participación de Gaga en la película, Giannina Facio comentó que antes habían visto su trabajo y le pareció maravillosa. Dice que en el primer encuentro con la cantante, tanto ella como Scott, quedaron fascinados.

“Qué mujer tan inteligente, la gente no se da cuenta de la inteligencia que tiene Lady Gaga. No es pura pasión, piensa en las cosas y tiene un corazón enorme”, dijo en la entrevista con American Post. Incluso, dice que ve un Óscar para Gaga, pues cree que lo merece por su excelencia y dedicación.

. La costarricense Giannina Facio es la productora ejecutiva de 'House of Gucci'.

“Nunca he visto a alguien como ella -y eso que he estado en todos los sets de mi marido-, nunca me ha impresionado una actriz como ella. Estaba dedicada al 100%, por eso tenía ataques de pánico.

“Se metió en ese personaje muy profundamente, nunca había visto una dedicación tan grande. Ridley y yo quedamos impresionados, es una actriz maravillosa. Todos se darán cuenta después de verla en esta película”, aseguró.

En la conversación exclusiva con ese medio, Facio también contó lo especial que fue trabajar con Hayek, su amiga desde hace 20 años. Adicionalmente, comentó que contar con un elenco tan distinguido como el de la película se dio de manera muy orgánica.

Ahora mismo, Giannina se dirige a Europa para continuar con las premiér de House of Gucci. Ya veremos como le va a la película, sobre todo cuando se enfrente a la critica y al siempre exigente público.