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Crítica de música: Laura Pausini, fan y artífice de todo lo que nos gusta

Con 25 canciones y cero relleno, la artista italiana convirtió el Estadio Nacional en su sala de estar

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Por Arturo Pardo V.
Concierto Laura Pausini, Estadio Nacional, 29 de abril del 2026
En el repaso de temas prestados, la cantante Laura Pausini incluyó temas de Fito Páez, Natalia Lafourcade, Bad Bunny, Gianluca Grignani y otros. El concierto de la intérprete en Costa Rica fue este miércoles 29 de abril. (Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts)







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