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Laura Pausini en Costa Rica: diva, guerrera y defensora de la reina música

El Estadio Nacional se convirtió en una fortaleza donde la italiana resguardó canciones, emociones y el amor de sus fans

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Por Jessica Rojas Ch.
Concierto Laura Pausini, Estadio Nacional, 29 de abril del 2026
El concierto de Laura Pausini en Costa Rica este miércoles 29 de abril fue épico. Uno de los momentos más potentes de la noche fue cuando, vestida con este traje, interpretó 'Hijo de la luna'. (Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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