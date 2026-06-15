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Cristiana Nassar de luto por muerte de su padre: ‘Gracias por tanto amor’

La figura de televisión dedicó unas sensibles palabras al hombre más importante de su vida

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Por Fátima Jiménez
Cristiana Nassar
Cristiana Nassar despidió a su padre, Guy Greenwood Quirós, quien falleció a los 93 años. (Instagram)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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