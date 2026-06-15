Cristiana Nassar de luto por muerte de su padre: ‘Gracias por tanto amor’

Cristiana Nassar despidió a su padre, Guy Greenwood Quirós, quien falleció a los 93 años.

La presentadora de televisión Cristiana Nassar atraviesa un duelo tras el fallecimiento de su padre, Guy Greenwood Quirós, quien murió el pasado domingo a los 93 años.

Aunque no era su padre biológico, Greenwood se convirtió en una figura paterna fundamental en la vida de Nassar desde que contrajo matrimonio con su madre, Isabel Rojas, en 1997.

A través de sus redes sociales, la comunicadora le dedicó un emotivo mensaje de despedida, acompañado de una fotografía: “Guy, nuestro padre amado. Tu recuerdo con nosotros hasta la eternidad. Gracias por tanto amor y hacernos tan felices. Pipo, te amaremos por toda la eternidad”.

Las honras fúnebres se realizaron este lunes 15 de junio en la Funeraria del Magisterio, ubicada en Paseo Colón, y posteriormente en el templo San Juan Bautista, en Lagos de Lindora, lugar donde residía.

La noticia generó múltiples muestras de solidaridad hacia Nassar y su familia, incluso desde sectores vinculados a la actividad ganadera, ámbito en el que la presentadora incursionó recientemente. Entre ellos, la ganadería 3X expresó sus condolencias con el siguiente mensaje: “Rogamos al Señor que lo reciba en su gloria y conceda paz, fortaleza y serenidad a Cristiana y a toda su familia en estos momentos. Descanse en paz”.

Cristiana Nassar dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a quien consideró una figura paterna clave en su vida. (Tomada de redes sociales )

Familiares y allegados dieron el último adiós en Paseo Colón y Lagos de Lindora. (Instagram)