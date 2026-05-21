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Cristiana Nassar no se guardó nada y reveló ambiente tóxico en la TV costarricense: ‘Solo servían para el chisme’

La presentadora se manifestó sobre su experiencia en diferentes canales a lo largo de su trayectoria en la pantalla chica

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Por Jessica Rojas Ch.
03/02/2026, San José, entrevista con la presentadora Cristiana Nassar.
Cristiana Nassar tiene una amplia trayectoria en la televisión costarricense. Ha trabajado para varios canales como presentadora. (José Cordero/Archivo)







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Cristiana Nassar
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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