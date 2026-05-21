Cristiana Nassar no se guardó nada y reveló ambiente tóxico en la TV costarricense: ‘Solo servían para el chisme’

Cristiana Nassar tiene una amplia trayectoria en la televisión costarricense. Ha trabajado para varios canales como presentadora.

La periodista y presentadora Cristiana Nassar, como es su costumbre, no se guardó nada en unas recientes declaraciones que dio durante su programa No tan cristiana, que se transmite en el canal ¡Opa!, en las cuales recordó que en trabajos anteriores en otros canales de televisión vivió ambientes tóxicos que la molestaban.

Se refirió en específico a las salas de maquillaje de ciertos lugares que no mencionó. “Toda mi vida he trabajado en canales de televisión y algunos de esos lugares son bastante tóxicos”, expresó.

Más adelante agregó que se siente muy feliz con el ambiente que vive en ¡Opa! La presentadora explicó que para quien trabaja en la pantalla chica, el primer contacto con la empresa debe ser placentero.

En el camino, aseguró, ha dejado a mucha gente en el olvido, personas de salas de maquillaje. “Para lo único que servían era para el chisme horrible de la que salió anterior. Se la comían, entonces se comían a la que sigue y a la que sigue”, recordó.

Nassar, fiel a su estilo directo, continuó contando su experiencia. “Uno está en lugares que tienen dinámicas horribles. Uno tiene que separarse. Yo me liberé de eso y digo: ‘Nunca más quiero una sala de maquillaje tóxica’; porque no construye, no ayuda”, finalizó.