Viva

Así es la vida de Cristiana Nassar en el ambiente de su novio y el inesperado vínculo que tiene con otro ser: ‘Nos amamos’

La presentadora dejó ver una faceta más personal y cercana

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Por Fátima Jiménez
Cristiana Nassar
Cristiana Nassar mostró cómo es su día a día en la finca de su novio, el ganadero Luis Estrada, rodeada de animales y naturaleza. (LN y redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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