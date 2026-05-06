Así es la vida de Cristiana Nassar en el ambiente de su novio y el inesperado vínculo que tiene con otro ser: ‘Nos amamos’

Cristiana Nassar mostró cómo es su día a día en la finca de su novio, el ganadero Luis Estrada, rodeada de animales y naturaleza.

La presentadora de televisión Cristiana Nassar compartió cómo es la vida en el ambiente ganadero de su novio, Luis Estrada, quien se dedica al trabajo con animales junto a sus hijos.

A través de videos y fotografías, Nassar mostró cómo transcurre un día en una finca ganadera y las rutinas que siguen algunos de los animales. Según explicó, esta semana se encuentra en esa propiedad, por lo que dejó previamente grabados los programas de su espacio No tan Cristiana, en canal Opa!.

Durante su recorrido, presentó a varios de los animales. Primero mostró a Opa, un caballo que estaba en un proceso de hidroterapia, y luego a otro llamado Rumbero.

Sin embargo, destacó que el vínculo más especial lo tiene con un caballo blanco. “Es con el que tengo una relación más cercana, nos amamos”, expresó.

También compartió imágenes del momento en que descargaban alimento para los animales y, posteriormente, mostró a las vacas lecheras, toros, terneros y gallinas que forman parte del entorno.

Aunque no confirmó si los animales pertenecen a su novio, sí etiquetó la cuenta del negocio de Estrada y sus hijos, lo que evidencia una relación con ese negocio.

De esta manera, la presentadora dejó ver una faceta más personal y cercana, conectada con la vida rural y el trabajo diario en la finca, que ahora forma parte importante de su rutina.

Cristiana Nassar comparte cómo es un día en la finca de su novio

La presentadora Cristiana Nassar dejó ver una faceta más personal y cercana.