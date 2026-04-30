Cristiana Nassar se disculpa tras abandonar programa en vivo por una emergencia: esto pasó

Cristiana Nassar sufrió una descompensación de salud que la obligó a retirarse del set.

Cristiana Nassar, reconocida presentadora costarricense, sufrió un percance de salud que la obligó a abandonar el set de su programa No tan Cristiana, en Canal ¡Opa!.

Nassar narró este miércoles lo sucedido el día anterior e, incluso, ofreció disculpas a quienes vieron el programa y agradeció a las personas que la cuidaron.

“Nada más quiero pedir perdón por el programa de ayer (martes). Tengo malos recuerdos de este foro que no había sido estrenado con mi vómito”, dijo de forma cómica, como tiene por costumbre.

Además, dio a conocer la razón por la que sufrió la descompensación en pleno programa en vivo.

“Yo amo la leche agria, yo soy una mujer láctea, amo todos los productos de la vaca. Entonces, me encontré que allá donde vivo venden leche agria y, como no soy una persona normal, hice el vaso completo de la licuadora con fresas y pasé toda la mañana tomando aquella delicia”, explicó.

Nassar contó que, estando en media entrevista, se empezó a sentir mal, pidió un confite, pero no logró digerirlo y tuvo que salir corriendo.

“Me fui a una pared y estrené el foro nuevo, perdón... pero gracias a toda la gente linda que me ayudó, a ustedes (producción) que se preocuparon tanto”, dijo y bromeó al respecto.

“Chiquillos, cuando ustedes me vean que estoy mal, alejen las cámaras porque valen mucha plata. No me siento tan bien, pero lo vamos a lograr”, afirmó sobre el programa de este miércoles.

Cristiana, como tiene por costumbre, se tomó la situación con alegría.