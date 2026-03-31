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Cristiana Nassar presume romántico regalo para su novio y le dedica un ‘te amo’: esto fue lo que le dio

La presentadora se confiesa muy enamorada de Luis, a quien describe como ‘la sorpresa más grande de su vida’

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
03/02/2026, San José, entrevista con la presentadora Cristiana Nassar.
Cristiana Nassar no duda en mostrar los detalles que le regala a su novio. (Jose Cordero)







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Cristiana Nassar
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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