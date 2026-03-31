Cristiana Nassar presume romántico regalo para su novio y le dedica un ‘te amo’: esto fue lo que le dio

Cristiana Nassar no duda en mostrar los detalles que le regala a su novio.

Cristiana Nassar, reconocida presentadora costarricense, se ha mostrado muy enamorada en sus redes sociales desde que el pasado 5 de febrero le confirmó a La Nación que se encontraba “amando”, tras cinco años del fallecimiento de su esposo.

Ahora, en más de una ocasión, ha revelado su nueva vida entre sombreros y botas, pues parece que su novio, de quien solo se conoce su nombre, Luis, es parte del mundo de la ganadería.

Viviendo al máximo las mieles del amor, recientemente Cristiana preparó un romántico detalle para su pareja: se trató de una bata blanca con sus iniciales “LE”, bordadas en un color dorado. En la publicación, la presentadora escribió: “Te amo”.

Nassar ya había contado sobre su novio: “Martín, mi exesposo, me mandó a Luis. Lo escogió exactamente para mí. Todos los días que estoy viviendo esto, esto es Martín en él. Es la sorpresa más grande de mi vida”, manifestó la comunicadora en aquel momento.

Además, en entrevista con La Nación, contó que ella había desechado la idea de enamorarse de nuevo; sin embargo, la vida le tenía preparada otra oportunidad.

“Pensé que mis últimos días los pasaría a solas, extrañando mi vida anterior. Siempre me sentí una mujer completa; desde los 16 años estuve al lado de un gran hombre y creí que el amor era algo que ya había pasado para mí. Estaba convencida de que no volvería a suceder. Pero la vida me devolvió el amor”, explicó entonces.