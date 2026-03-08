Viva

¡Costa Rica se trajo el subcampeonato de Red Bull Batalla! Hondureño Androide se coronó en el primer lugar

El rapero costarricense Eros EQ se enfrentó contra el catracho en la gran final y se colocó en la segunda posición del torneo regional de ‘freestyle’

Por Jessica Rojas Ch.
Red Bull Batalla Centroamérica
La gran final de la Red Bull Batalla Centroamérica fue entre el costarricense Eros EQ y el hondureño Androide. El tico se trajo a casa el título de subcampeón, mientras que el catracho representará a la región en el torneo internacional. (Cortesía Red Bull)







Red Bull Batalla CentroaméricaRed Bull BatallaErosAndroide
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

