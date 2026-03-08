¡Costa Rica se trajo el subcampeonato de Red Bull Batalla! Hondureño Androide se coronó en el primer lugar

La gran final de la Red Bull Batalla Centroamérica fue entre el costarricense Eros EQ y el hondureño Androide. El tico se trajo a casa el título de subcampeón, mientras que el catracho representará a la región en el torneo internacional.

El rapero cartaginés Eros EQ, referente del freestyle no solo de nuestro país, sino también de México, llegó a las últimas instancias de la competencia de rap Red Bull Batalla Centroamérica, en la cual logró ocupar el segundo puesto detrás del hondureño Androide, quien al final se coronó como el gran ganador del torneo.

Este sábado 7 de marzo, República Dominicana fue el escenario de la competencia donde 16 artistas buscaron hacerse con el título que quedó en manos del catracho, quien ganó todas las batallas que se le presentaron en el camino.

La delegación costarricense contaba con cinco representantes en el escenario: Eros, SNK, RVS, Kenyari y Nico llevaban la consigna de llevar la bandera tricolor al podio de la competencia, lo que Eros logró a la postre al conseguir el segundo puesto del torneo.

El sueño de los ticos de que los primeros tres lugares del campeonato fueran para nuestro país quedó opacado en el camino por las derrotas de los representantes que no pasaron de la primera ronda de clasificación.

El recorrido de los ticos en las batallas de rap

El primer enfrentamiento de la velada fue entre Nico y el panameño Aldahir, quien finalmente avanzó. El segundo encuentro lo realizaron el limonense Kenyari contra el local Numenosis, quien fue elegido por los jueces para seguir compitiendo.

Eros arribó al escenario en la tercera batalla para encarar al salvadoreño QCA, a quien terminó por vencer. En el siguiente enfrentamiento se vieron las caras los guatemaltecos Ghetto y Ritmodelia, marcando así la batalla más candente de la jornada no solo por ser compatriotas, sino porque existe una rivalidad artística conocida entre ellos.

El referente SNK, tricampeón de Red Bull Batalla (dos de Costa Rica y una centroamericana), no tuvo piedad de Odil, de El Salvador, y aplicó toda su experiencia para dejarlo en el camino.

Zaki, de El Salvador, y Chase, de República Dominicana, se vieron las caras en la siguiente batalla, que al final se dejó Zaki.

Gabriel, de Panamá, y Androide, de Honduras, fueron los siguientes y, con los votos de los jueces a favor del catracho, así empezó el recorrido del freestyler hasta conseguir el trofeo.

El rapero costarricense Nico San debutó como participante en la Red Bull Batalla Centroamérica que se realizó este 7 de marzo en República Dominicana. (Cortesía Red Bull)

El último tico en subir al círculo de batalla fue el experimentado RVS, quien tuvo frente a él al guatemalteco Tesla, quien se llevó el beneplácito de los jueces.

Eros, subcampeón de Centroamérica

Las batallas continuaron su ritmo en cuartos de final. Numenosis venció a Aldahir, Eros hizo lo propio con Ritmodelia y SNK perdió contra Zaki. Por último, Androide le ganó a Tesla.

Ya en semifinales, y con las esperanzas ticas puestas en el cartaginés, llegó el momento decisivo. El tico, pese a que Numenosis tenía a su favor la localía, supo ganarse el cariño del público y el respeto de los jueces; por lo tanto, también la batalla.

Al otro lado, en el enfrentamiento entre Zaki y Androide, fue el hondureño quien, con una constancia que marcó su participación, volvió a ganar.

Al cierre, con las cartas echadas, quedaron el costarricense y el hondureño. Todo se definió con tres rondas de improvisación en las cuales ninguno de los dos raperos dejó nada al azar.

Desde el inicio hubo pasión y fuerza. Androide se aprovechó, como todos los raperos que enfrentó el tico, de la residencia de Eros en México con el fin de achacarle haber dejado Costa Rica para cumplir su sueño artístico; sin embargo, Eros no permitió que esto fuera para él un golpe bajo y reclamó que quienes lo señalaban, también lo hacían contra todos los inmigrantes del mundo.

Fue una final a puro corazón con tres asaltos de entrega pura, pero al final valieron más las barras y emociones de Androide para los jurados. El título de Red Bull Batalla Centroamérica es de Honduras y ahora el MC será el encargado de representar a la región en la final internacional a realizarse el 11 de abril en el Movistar Arena, en Santiago de Chile.