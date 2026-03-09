Con la voz entrecortada, así de emotiva se puso María Fernanda León al hablar de Carolina Jaikel (video)

La presentadora María Fernanda León, rostro del programa de farándula De boca en boca, de Teletica, no contuvo sus emociones y sentimientos al comentar una nota que publicaron en el espacio sobre el cumpleaños de Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz.

La noticia dio detalles sobre la celebración que hubo este domingo 8 de marzo en el marco del cumpleaños número 40 de Jaikel, quien enfrenta de manera resiliente un diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis ósea desde hace varios meses.

Jaikel, sus amigos y familia gozaron de una fiesta muy emotiva y de eso dio cuenta De boca en boca. Como es habitual en el programa, después de la noticia los presentadores emitieron comentarios, pero cuando le tocó el turno a María Fernanda León, se le cortó la voz y se puso emotiva.

“Cómo conmueve. Cómo conmueve ese video. Realmente sí toca corazones porque nosotros hemos seguido su estado de salud desde el día uno, obviamente vemos también las ganas de salir adelante”, dijo León, visiblemente emocionada, después de ver los videos de Carolina festejando su vida.