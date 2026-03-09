Así fue la fiesta de cumpleaños de Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, en medio de su lucha contra el cáncer

Esta romántica foto junto a su esposo Bryan Ruiz la publicó Carolina Jaikel en su perfil de Instagram. La mujer cumplió 40 años este domingo 8 de marzo.

Pura felicidad, amor y familia. Así fue como este domingo 8 de marzo celebró su cumpleaños número 40 Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz.

En medio de su lucha contra el cáncer, la también mamá disfrutó de una gran fiesta en compañía de sus amigos, su familia, sus hijos y, por supuesto, su esposo, quien ha sido una fortaleza para Carolina desde que fue diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea y que actualmente se encuentra en etapa 4.

Jaikel, quien acostumbra a compartir detalles de su vida y de sus tratamientos, aprovechó su cumpleaños para mostrarles a sus seguidores lo bien que la pasó este domingo.

En su cuenta de Instagram compartió videos de la celebración en los cuales, incluso, se ve a Bryan disfrutando del karaoke y bailando al ritmo del grupo Salerín. También publicó fotografías de mensajes de felicidades y parte de cómo estuvo su fiesta.