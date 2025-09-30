¿Compró entradas para ver a Bad Bunny? Este detalle puede cambiar sus planes

Bad Bunny se presentará en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre, en el Estadio Nacional, como parte de su gira 'Debí Tirar Más Fotos'.

Si entre sus planes de diciembre está asistir al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional, el próximo 5 o 6 de ese mes, debe tomar en cuenta una nueva disposición establecida para estos espectáculos.

De acuerdo con Move Concerts Costa Rica, promotor oficial encargado de la gira de Bad Bunny en el país, la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos resolvió este lunes 29 de setiembre que las presentaciones del artista boricua serán exclusivamente para mayores de 18 años.

En redes sociales, la decisión de la Comisión generó críticas y reacciones, pues numerosos adolescentes ya habían comprado boletos para ver al puertorriqueño.

“Yo digo que los menores deberíamos hacer algo, porque no es posible que no nos dejen entrar”.“Por Dios qué tonteras, mínimo de 15 años para arriba hubieran dejado entrar o con algún mayor de edad”, fueron algunos de los comentarios.

Ante estas manifestaciones, el promotor Move Concerts aclaró que solicitó a la Comisión permitir el ingreso de menores acompañados por un adulto. Sin embargo, ese órgano rechazó la propuesta.

¿En qué consiste el tour de Bad Bunny?

La gira Debí Tirar Más Fotos es la sexta internacional del artista, creada para presentar su álbum homónimo, considerado como uno de los proyectos más personales y acústicos de su carrera.

Este tour se distingue por la fusión de géneros musicales tradicionales de Puerto Rico con estilos urbanos y electrónicos que han marcado la trayectoria de Benito Martínez, nombre de pila del intérprete.

Durante los conciertos, Bad Bunny interpreta los principales temas del álbum, tales como LA MuDANZA, NUEVAYoL, VOY A LLeVARTE PA PR y LO QUE LE PASÓ A HAWAii. Sus presentaciones combinan actuaciones acústicas, proyecciones visuales y mensajes reivindicativos en torno a la cultura y el entorno puertorriqueño.