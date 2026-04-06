Viva

¿Cómo es vivir con dos gatos, dos perros... ¡y una cabra!? Presentadora de Teletica lo narra así

Figura de ‘Sábado feliz’ tiene una vida caótica, pero feliz al lado de sus mascotas

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Por Jessica Rojas Ch.
Gipzy Montoya decidió agrandar su familia con dos mascotas más y muy particulares.
Recientemente, la presentadora Gipzy Montoya adoptó a una cabra que llamó Valentina. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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