¿Cómo es vivir con dos gatos, dos perros... ¡y una cabra!? Presentadora de Teletica lo narra así

La presentadora Gipzy Montoya, rostro de Sábado feliz, de Teletica, tiene una vida caótica, pero que la hace muy feliz día a día.

Ella es dueña de cinco mascotas: tiene dos gatos, dos perros... ¡y una cabra! , así que cada jornada en su casa es de todo menos aburrida. Así lo demostró en un video que publicó en sus redes sociales, donde se ve a los animalitos hacer una que otra travesura en su hogar.

Sin embargo, Gipzy, lejos de molestarse, vive con amor cada aventura que experimenta con sus mascotas. En el video escribió un comentario que muestra un poco sus sentimientos: “No hay día en que no se jalen una torta. Si no es uno, es otro”, publicó junto a las imágenes en las que se ve a los perros mordiendo cosas y jugando entre ellos; a los gatos “peleando” en el rascadero y a Valentina (la cabra) subida en muebles, mordiendo plantas y brincando feliz por todos lados.

Hace unos días, la exchica de A todo dar presentó a Vale, como le llama de cariño a la nueva integrante de la familia. A la cabrita le da mucho cariño, la chinea y hasta le da leche en chupón porque, al ser todavía una cachorrita, depende mucho de su dueña.