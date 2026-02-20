Comediante costarricense vivió en Estados Unidos una ‘pesadilla’ que pondría en aprietos a cualquiera: esto fue lo que pasó

Aunque la situación pudo ponerse tensa, el comediante Gustavo Gamboa salió bien librado del olvido que pudo meterlo en problemas durante su viaje por Estados Unidos.

Cuando se viaja al extranjero, y más en familia o en un grupo grande de personas, hay que extremar las medidas de seguridad para no pasar contratiempos que después puedan empañar el paseo. Una de “las peores pesadillas” que pueda vivir un viajero es extraviar los documentos importantes y eso, justamente, fue lo que vivió el comediante Gustavo Gamboa.​

El también presentador de televisión, quien ha sido figura de Teletica y Repretel, contó en sus redes sociales que se encuentra de viaje en Estados Unidos con su esposa Vicky Fuentes y sus hijos Saúl y Micaela. Todo trascendió normal, como lo mostró en varios videos, hasta que en el traslado de un hotel a otro se enteró de que olvidó los pasaportes de todos en el primer hospedaje.​

Gustavo Gamboa vivió 'una pesadilla' en un viaje con su familia

El hecho lo contó con gracia y buen humor mientras estaba de viaje en un carro. “Alguna vez tenía que pasar. Eso puede ‘parecer una pesadilla’, ya nos pasó. Qué lindo, nosotros salimos, íbamos a pasarnos de hotel”, dijo.​

La familia se enteró del olvido cuando estaba a punto de registrarse en el nuevo lugar de hospedaje. “Los pasaportes en la caja fuerte del hotel”, contó Tavo. Su salvación fue un amigo de nombre Jimmy que, según explicó Gamboa, siempre que viajan a Orlando, Florida, les ayuda con el transporte.​

El amigo regresó con ellos al hotel y pudieron recuperar los importantes documentos. Al final del recuento de la anécdota, Gamboa, fiel a su estilo, hizo una broma: “Yo ya me veía trabajando aquí, diciendo: ‘Disculpe, no tengo pasaporte’”.​