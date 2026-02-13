Viva

Exfigura de Teletica y Repretel revela la curiosa frase con la que locutora lo rechazaba: ‘Me decía que era una calentura mía’

Gustavo Gamboa y Vicky Fuentes empezaron su relación siendo muy amigos, por ese motivo, la locutora tenía sus reservas para aceptar el cortejo de quien hoy es su esposo

Por Fiorella Montoya
Gustavo ‘Tavo’ Gamboa y Victoria Fuentes fueron compañeros de radio desde 2003, pero no fue sino hasta finales de 2008 cuando él empezó a intentar conquistarla.
Gustavo ‘Tavo’ Gamboa y Victoria Fuentes fueron compañeros de radio desde 2003, pero no fue sino hasta finales de 2008 cuando él empezó a intentar conquistarla. (Cortesía LN/Cortesía LN)







