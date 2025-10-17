Colombiana que huyó de la guerrilla de su país envía conmovedor mensaje a Costa Rica: ‘Gracias por adoptarme hace 22 años’

Costa Rica y Colombia han mantenido muy buenas relaciones a lo largo de la historia. En nuestro país hay radicados muchos colombianos que agradecen las bondades de los ticos.

Una joven colombiana radicada en Costa Rica publicó en su cuenta de TikTok un sentido mensaje en agradecimiento a nuestro país.

La muchacha, identificada con el nombre de Naomi Takegami, mostró un video en el que se le ve disfrutando de la naturaleza, así como trabajando y pasándola bien con sus amigos y familia en suelo tico. Pero detrás de esa idílica escena, hay una historia de dolor y de resiliencia que inspira a muchos.

“Gracias por adoptarme hace 22 años y recibir a mi familia y a mí huyendo de la guerrilla en mi país”, dijo la joven, quien en su cuenta se identifica como mercadóloga digital y, que en su perfil de Instagram muestra los trabajos que realiza constantemente en la conservación del medio ambiente.

“No hay palabras suficientes para agradecer todo lo que Costa Rica nos ha regalado: su gente, su cultura, sus oportunidades y, sobre todo, su libertad”, continuó la colombiana en el video.

Agregó que siempre les dice a sus amigos ticos lo afortunados que son de ser verdaderamente libres. “Gracias a Dios nacieron siéndolo y, por ende, es un privilegio llamarse costarricense”, manifestó.

En el video también dijo que cuidará, protegerá y honrará a nuestro país, porque se siente orgullosa de ser “cédula 8”.