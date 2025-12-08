Viva

Coco Roper, hija de Lynda Díaz, fue sorprendida con una propuesta de matrimonio: vea el anillo de compromiso

La creadora de contenido anunció en febrero que se divorció de su primer esposo y padre de su hija

Por Jessica Rojas Ch.
Coco Roper
Con este ramo de rosas rosadas fue sorprendida Coco Roper. Su pareja le propuso matrimonio y ella aceptó. (Instagram)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

