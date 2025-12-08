Coco Roper, hija de Lynda Díaz, fue sorprendida con una propuesta de matrimonio: vea el anillo de compromiso

Con este ramo de rosas rosadas fue sorprendida Coco Roper. Su pareja le propuso matrimonio y ella aceptó.

“Los sueños se hacen realidad”, con esta frase la creadora de contenido Coco Roper, hija de la expresentadora de televisión y empresaria Lynda Díaz, confirmó que le propusieron matrimonio.

Coco, quien lucha contra el cáncer desde hace varios años, mostró en sus redes sociales cómo fue la propuesta y, además, explicó que sucedió como siempre la había soñado.

Aunque en sus plataformas digitales Coco no ha mostrado a su pareja, sí enseñó los detalles que tuvo para la propuesta: decoración con rosas blancas, un ramo de rosas de color rosado y un impresionante anillo con un diamante del mismo tono.

“Por tanto tiempo creí que mi ‘equipaje’, mi discapacidad, mis enfermedades, mis días en el hospital, mis bolsas... serían la razón por la que alguien se iría, no se quedaría. De verdad pensé que el amor ya no estaba en las cartas para mí”, escribió Roper en la publicación que hizo en Instagram.

Coco agregó que Dios tenía otros planes para ella y la llevó a conocer a una persona a quien define como “su otra mitad”. “Ya no estoy sola en el hospital. Ya no lucho las batallas de la vida sola. Tengo un compañero que dice: ‘Esta no es solo tu lucha, es nuestra’”, escribió.

La hija de Lynda Díaz contó que juntos estudian la Biblia y que se mantienen muy cerca de Dios, además de que trabajan para mantener fuerte y saludable la relación.

Finalmente, después de enseñar todos los detalles que le dieron para la propuesta, explicó que para ella todo fue como un cuento de hadas, el que nunca pensó que merecía.

Coco encontró rápidamente un nuevo amor, pues desde que en febrero de este 2025 inició el proceso de divorcio de su anterior esposo, quien también es el papá de su hija.