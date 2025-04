Coco Roper desarrolló una infección inusual que preocupa hasta a su doctora

Nicole Coco Roper arrastra un calvario de padecimientos desde 2020, año en que fue diagnosticada con cáncer de colon. A partir de aquella dura enfermedad, que ya superó, su cuerpo ha sufrido de muchas secuelas y ella ha tenido que someterse a varios tratamientos y operaciones.

Recientemente, reveló que se le desarrolló una infección por hongos que tiene preocupada a su doctora. Roper explicó que constantemente padece de infecciones, sin embargo, estas suelen ser bacterianas.

“La cantidad (de infección) es tan pero tan alta que la doctora está como: ‘mae, ocupo cambiarla inmediatamente porque el nivel de hongo en su cuerpo es demasiado alto, no entiendo. Esa es la razón por la que usted (Roper) se está sintiendo diferente’. Mis síntomas esta vez han sido diferentes”, relató en un video de su cuenta de Instagram.

Por esta razón, dice haberse sentido muy mal en los últimos días y que anoche durmió apenas tres o cuatro horas. Además, afirmó que la fatiga es el síntoma más grave de esta infección que le aqueja.

Coco detalló que este padecimiento está causado por los tubos especiales que drenan los líquidos de sus riñones, así como por tomar antibióticos con frecuencia. Ahora recibirá un tratamiento de 10 días, en el que se le suministrará fungicida por vía intravenosa.

“La doctora me dijo: ‘si usted en diez días no se siente mejor, tiene que ir al hospital porque la cantidad de hongo que tiene su cuerpo es tan alto que me preocupa que le haga demasiado daño a los riñones y que se le vaya a la sangre’. En eso estoy. Me van a mandar la medicina”, comentó.

Por otra parte, asegura estar feliz porque le dejarán de suministrar antibióticos, que tienen un efecto negativo en su cuerpo. No obstante, dice que anteriormente se ha tratado con pastillas antihongos que le han sentado muy mal y que imaginarse cómo será recibir este medicamento mediante una vía intravenosa le causa preocupación.