Coco Roper revela que casi muere en su última cirugía: ‘El anestesiólogo cometió un error’

La creadora de contenido Nicole Coco Roper compartió recientemente una actualización sobre su salud en sus redes sociales, revelando que casi muere por sobredosis durante su último procedimiento quirúrgico.

Coco relató que el miércoles 13 de marzo fue admitida en el hospital para someterse a una cirugía y cambiarse los tubos que drenan líquidos de su riñón derecho. Sin embargo, la cirugía fue pospuesta hasta el día siguiente.

La influencer se somete constantemente a varias cirugías debido al daño en algunos de sus órganos como resultado del tratamiento para el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2020.

Roper mencionó que cinco horas antes de la operación tomó sus medicamentos para el dolor. Sin embargo, al inicio del procedimiento el personal médico no registró la cantidad de fármaco ingerido. A su vez le administraron anestesia para llevar a cabo la intervención quirúrgica, pero al finalizar se dieron cuenta de que no se despertaba.

“No me desperté, no estaba respirando, mi ritmo cardíaco comenzó a disminuir, así que estaba muriendo”, expresó Roper en una publicación de Instagram. Señaló que intentaron varios métodos para reanimarla, pero ninguno funcionó hasta que revisaron los niveles de fármaco en su cuerpo.

Asimismo, tuvieron que administrarle dos dosis y media de otro medicamento que cancela por completo los opioides presentes en el organismo, para intentar despertarla. Segundos después, recuperó la conciencia y empezó a sentir mucho dolor, por lo que volvió a dormirse.

Nicole Coco Roper admite que su reciente cirugía de riñones fue una experiencia traumática.

Después de despertar nuevamente, el dolor persistía, pero le dijeron que no podía tomar su medicina. Luego un médico llegó y le explicó lo sucedido durante la cirugía.

“El doctor me dijo: ‘El anestesiólogo cometió un error, no leyó cuánto fue lo que le administraron. Ocasionó una sobredosis, y si no le hubieran dado el medicamento para revivirla, habría muerto’”, compartió Coco.

La creadora de contenido afirmó que en ese momento estaba en shock porque el procedimiento al que se sometió se realiza cada cuatro o seis semanas, pero entendió que aun así implicaba riesgos.

En ese momento le administraron más tratamientos para controlar el intenso dolor. Roper afirma que ese día lloró mucho al darse cuenta de que pudo haber muerto sin que nadie lo notara.

Adicionalmente, Coco acompañó su publicación de Instagram con unas palabras en las que expresó que fue una experiencia “horrible y muy traumática”, pero que sigue adelante. Asimismo, concluyó agradeciendo a sus seguidores por su apoyo y afirmó que pronto se pondría en contacto con su audiencia.