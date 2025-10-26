Viva

Vea el homenaje de Coco Roper a Gary Austin y el emotivo detalle que reveló de él: ‘Siempre en mi mente, papá’

La creadora de contenido dedicó un video al empresario estadounidense, quien estuvo casado con su madre, la modelo Lynda Díaz

Por Juan Pablo Sanabria

El fallecimiento de Gary Austin, exesposo de Lynda Díaz, golpeó a la familia de la modelo puertorriqueña este 26 de octubre. El luto incluyó también a Nicole Coco Roper, de quien el empresario estadounidense fue padre de crianza, durante dos décadas.








