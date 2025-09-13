Viva

‘Coach Doris’, la entrenadora costarricense de 63 años que inspira en redes: ‘Nunca es tarde para comenzar’

Sin importar su edad se certificó como entrenadora y tiene su propio gimnasio. Su sentido del humor y personalidad auténtica la hizo conectar con miles en redes sociales

Por Fátima Jiménez

Entre mancuernas y computadoras transcurre la vida de Doris Chaves, una mujer costarricense de 63 años que se ha convertido en inspiración para miles. En redes sociales la conocen como ‘La coach Doris’, donde acumula más de 43.000 seguidores que siguen sus rutinas, consejos y, sobre todo, su ejemplo de perseverancia.








