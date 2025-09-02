Viva

Soultwo: El hijo de un preso que encontró en la música un refugio frente a la depresión y la adversidad

Desde Barrio Cuba, el rapero costarricense -cuya vida cambió tras la encarcelación de su padre- encontró en el rap un refugio durante la depresión y el rechazo

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

A simple vista, la presencia de Kevin Reyes, mejor conocido como Soultwo, puede sugerir dureza o frialdad, pero basta con escuchar su historia para descubrir una profunda sensibilidad, una humildad genuina y una bondad que florece cuando decide abrir su corazón. Creció en Barrio Cuba, San José, envuelto en un entorno hostil y marcado por el cambio radical que supuso la condena de su padre a 50 años de prisión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SoultwoKevin ReyesRapRap Costa Rica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.