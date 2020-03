The Nightingale de Jennifer Kent (2018). Disponible en Hulu.

“Situada en la Tasmania de 1825, cuenta la historia de una mujer irlandesa que busca venganza por la muerte de su familia. The Nightingale es una película salvaje y brillante: un cruce entre el western y el cine de terror que funciona como una vuelta de tuerca de Centauros del desierto (1956), de John Ford”.