–Te voy a dar una respuesta un tanto esquizofrénica (risas) porque, por un lado, lo entiendo como responsabilidad enorme. En México no existe una especialización universitaria dedicada a la crítica de cine, entonces quienes nos dedicamos a esto venimos de otras carreras. Yo estudié Letras latinoamericanas, pero me gustaba mucho ver cine y escribir ensayos. Los caminos se fueron encontrando y combiné las dos cosas que más me gustaban... Luego pude publicar en un suplemento llamado Sábado y se recibió bien mi texto. Me dije que si quería dedicarme a esto tenía que profesionalizarme, porque no es lo mismo que te guste ver cine a tener un foro en donde te vas a animar a tener, no solo una opinión, sino tender puentes hacia otras disciplinas. Desde ese día entiendo la responsabilidad de que no se trata simplemente de decir me gusta o no me gusta, sino justificar un texto. No me deja de poner nerviosa desde el primer texto hasta el último.