¡‘Minecraft’ llega a la gran pantalla! Vea primer adelanto de la película

Modelar el mundo a la medida: construir y destruir por doquier en un valle inquietante, poblado de creepers y aldeanos. De esto trata Minecraft, exitoso videojuego de píxeles que llegará a los cines.

El 4 de abril de 2025 se estrenará Una película de Minecraft, producción de Warner Bros protagonizada por Jack Black, quien dará vida a Steve, el personaje y constructor principal del juego.

Según el adelanto de la película, otros actores que participarán son Jason Momoa (Aquaman), Danielle Brooks (Orange is the New Black), Emma Myers (Merlina) y Sebastien Eugene Hansen (Buscando justicia). Ellos interpretarán a personas comunes que fueron transportadas al universo de Minecraft.

Además, actores como Jennifer Coolidge, Steve Carell y Matt Berry realizarán breves apariciones en el filme, aunque sus escenas no fueron parte del primer tráiler.

Lo que sí quedó demostrado en el avance es el poder de la pantalla verde. Con Magical Mystery Tour de The Beatles como fondo musical, los monstruos que los jugadores encuentran en su recorrido, como las cabras que gritan y los cerdos en globos aerostáticos, aparecen creados con CGI, pero de forma realista.

