Maggie Smith: ¿Dónde ver ‘Harry Potter’, ‘Downton Abbey’ y los otros filmes donde brilló?

La entrañable actriz británica Maggie Smith, conocida por interpretar a personajes emblemáticos de la cultura pop, falleció este viernes a los 89 años. Su legado, marcado por sus vibrantes actuaciones como la profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter y Violet Crawley en Downton Abbey, perdurará en la historia de la televisión y el cine; y afortunadamente también se podrá seguir disfrutando en plataformas de streaming.

Desde que debutó en Hollywood en 1952, la actriz protagonizó más de 60 películas y series a lo largo de su carrera. Se consagró como una de las intérpretes más relevantes del Reino Unido y obtuvo los galardones más prestigiosos de la industria: dos premios Óscar por Los mejores años de Miss Brodie (1970) y California Suite (1979); así como dos Emmy por My House in Umbria (2003) y Downton Abbey (2011, 2012 y 2016).

LEA MÁS: Michael Gambon, actor que encarnó a Albus Dumbledore en ‘Harry Potter’, muere a los 82 años

¿Dónde ver las series y películas de Maggie Smith en streaming?

La última serie que contó con la participación de Smith fue Downton Abbey, una producción de cinco temporadas disponible en Netflix y Disney Plus, que sigue una serie de escándalos y romances que salen a la luz durante la visita de los reyes de Inglaterra al hogar de una familia británica.

Otra de sus producciones recientes es The Lady in the Van (2015), disponible en Apple TV, que relata la historia de una mujer excéntrica que vive en una camioneta estacionada en la entrada de la casa de un escritor.

Sin embargo, el rol por el que Smith es más reconocida a nivel internacional fue el de la profesora Minerva McGonagall, la directora de la casa Gryffindor y subdirectora de Albus Dumbledore, célebre por sus habilidades mágicas que le permitieron enfrentarse a magos oscuros, como Voldemort. Las ocho películas de Harry Potter, en las que aparece Smith, están disponibles en Max.

Mucho antes de interpretar a este personaje exitoso, Maggie Smith ya había deslumbrado con su papel en California Suite, que le valió un premio Óscar. Esta película, que narra la historia de varios personajes enfrentando crisis personales en un hotel de Beverly Hills, se puede alquilar o comprar en el servicio de streaming Amazon Prime.

En cuanto a la cinta dramática Los mejores años de Miss Brodie, aunque no está disponible en streaming, algunos extractos pueden encontrarse en la plataforma de YouTube.

LEA MÁS: Harry Potter regresa a la pantalla: nueva serie en Max para 2026