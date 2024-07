La exestrella infantil de ‘La historia sin fin’ regresa al cine después de 40 años

Tami Stronach, la Emperatriz Infantil de "La Historia sin Fin", regresa al cine con "Man and Witch". (Warner Bros. Pictures)

Tami Stronach, reconocida por su papel como la Emperatriz Infantil en el clásico de 1984 La historia sin fin, regresa a la gran pantalla con la fantasía Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps, que se estrenará el 28 de julio en Estados Unidos. Stronach, nacida en Irán y criada por padres arqueólogos, se alejó de Hollywood y recientemente decidió retomar su carrera actoral.

En una entrevista con el diario británico MetroUK, Stronach habló sobre su regreso y recordó su experiencia en La historia sin fin, dirigida por Wolfgang Petersen. “Era mi lugar feliz”, comentó sobre el set de filmación. “Era un gran espectáculo; de niña, no comprendía mi suerte”. Además, elogió a Petersen: “Nunca me trató como una niña, me habló como actriz y confió en mi comprensión de la historia. Fue muy profesional”.

Stronach explicó su alejamiento de Hollywood: “Manejar la fama y elegir los proyectos adecuados era muy desafiante y nunca fuimos una familia de Hollywood. Decidimos que los riesgos eran muy grandes, especialmente con los acosadores. Es difícil manejar eso siendo pequeña”. Sin embargo, enfatizó su pasión por la actuación: “Desde que aprendí a andar, quería ser actriz”.

Después de La historia sin fin, Stronach apareció en un filme para televisión en 2008 y tuvo un pequeño papel en una comedia en 2018. Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps marca su primer trabajo destacado desde 1984.

