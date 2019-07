“No tenía idea de que iban a usar la canción de Never Ending Story, porque no tenía nada que ver con la licencia. Cuando Netflix usó Too Shy en Navidad, en su serie Black Mirror, también fue una sorpresa total para mí. Sería un trabajo de tiempo completo realizar un seguimiento de cuándo se licencian nuestras canciones, hasta que terminen de alguna manera en parte de la cultura pop y lo descubramos", afirmó el artista a la revista.