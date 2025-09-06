Viva

Christian Sandoval recibió conmovedor mensaje durante la transmisión del partido Nicaragua vs. Costa Rica

El comunicador tiene dos hijos que han seguido de cerca su carrera televisiva

Por Fiorella Montoya

Durante la transmisión del partido entre Nicaragua y Costa Rica, el periodista y comentarista de Canal 7 y TD+, Christian Sandoval, recibió algunos mensajes de cariño; el más especial llegó por parte de uno de sus hijos, quien destacó su trayectoria y entrega profesional.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

