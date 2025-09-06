Christian Sandoval recibió conmovedor mensaje durante la transmisión del partido Nicaragua vs. Costa Rica

Durante la transmisión del partido entre Nicaragua y Costa Rica, el periodista y comentarista de Canal 7 y TD+, Christian Sandoval, recibió algunos mensajes de cariño;el más especial llegó por parte de uno de sus hijos, quien destacó su trayectoria y entrega profesional.
Cristian David Sandoval, hijo menor del comunicador, escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales y expresó admiración por la carrera de su padre.
“Aquel chiquillo de 15 años que llegó a pedirle trabajo a don Leo no imaginó todo lo que lograría. Hoy cubre su sétima eliminatoria con la Selección Mayor. La admiración hacia mi papá no tiene límite. Te amo, viejo”, señaló.
El comentarista le agradeció el gesto con un mensaje muy especial: “Te amo mucho. Gracias por apoyarme siempre”, escribió en su perfil de Instagram.
El periodista inició su trayectoria en el 2001, año en que nació su primer hijo, Daniel. Tres años después nació Cristian David. Desde entonces, ambos han acompañado la carrera de su padre, quien ha consolidado un lugar en el periodismo deportivo nacional.
Sandoval se desempeña como comentarista en Canal 7 y TD+. Durante el partido entre Nicaragua y Costa Rica, disputado el viernes 5 de setiembre y que resultó en un empate 1-1, aportó estadísticas y análisis, fiel a su estilo en transmisiones de fútbol.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.