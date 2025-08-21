Christian Sandoval abandona transmisión en vivo por lamentable noticia

Christian Sandoval se retiró conmovido de la edición de este jueves de Teletica Deportes Radio.

Conmovido, el periodista deportivo Christian Sandoval abandonó este jueves 21 de agosto la transmisión en vivo de Teletica Deportes Radio, tras recibir una lamentable noticia.

Sandoval informó que uno de los nietos del periodista Leonel Jiménez, quien luchaba contra una enfermedad, falleció este mismo día.

Esta fue la dura noticia que dio Christian Sandoval en vivo en Teletica Radio

“Nuestro más abrazo solidario para la familia de don Leo (...). Mucha paz, muchas bendiciones y que Dios todopoderoso tome fuerza en este momento de tanta complicación”, expresó Sandoval visiblemente afectado.

Minutos después de brindar la información, el comunicador decidió retirarse del programa.

Tras las sentidas palabras de Christian Sandoval, su colega Gustavo López agregó: “Estamos seguros que (el nieto de Leonel) está en un lugar mejor. Pero para los que quedan aquí, para don Leo y toda su familia, es un transe que hay que tener mucha humildad y tomarse de la mano de Dios y confiar en que las cosas van a estar mejor”.

Además, Lopez expresó que un dolor de esa magnitud no se supera, aunque sí se aprende a sobrellevar con el tiempo.

Por su parte, el periodista Ricardo Castillo también dedicó unas palabras y elevó una petición a Dios para que acompañe a la familia en este proceso.

“Que Dios les de esa paz y entendimiento, y sobretodo que se acerquen a Él para que le ayuden a sobrellevar este golpe tan fuerte”, manifestó Castillo.

Mientras tanto, el resto de comentaristas se mostraron visiblemente cabizbajos y reflexivos.

