Familia de histórico periodista tico está de luto

Leonel Jiménez tiene más de 50 años de experiencia en el ambiente del periodismo deportivo.

La familia del reconocido periodista costarricense Leonel Jiménez atraviesa un momento complicado, luego de sufrir una lamentable pérdida en las últimas horas.

Según informó Cristian Sandoval, director de Teletica Deportes Radio, falleció uno de los nietos de don Leonel, noticia que impactó profundamente al equipo periodístico de la emisora, donde el comunicador conduce su emblemático programa Sensación Deportiva.

“Tenemos que compartir una noticia que nos impacta, que nos llena de mucho dolor. Ustedes han sido testigos en múltiples oportunidades, porque lo ha dicho don Leonel Jiménez como su hijo… El nieto de don Leonel, Eduardo, tenía una situación lamentable. Ha fallecido”, expresó Sandoval durante una transmisión.

Además, el diario La Teja publicó mensajes de despedida escritos por los hijos de don Leonel, dirigidos a su sobrino, en homenaje a su memoria.

Leonel Jiménez es un periodista con una amplia trayectoria en la radio costarricense. A sus 77 años y con más de cinco décadas frente a los micrófonos, ha consolidado un estilo muy particular de tertulia deportiva que ha acompañado a generaciones de oyentes, en un formato cálido y cercano, como una conversación entre amigos en la mesa de un restaurante.