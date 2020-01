Tantas cosas. Soy chichoso. Me enojan todas las cosas que no son de bien. Me molestan las injusticias. Será porque he sido una persona muy solidaria, a través de los años y pensando siempre en lo que fue mis principios de tanta pobreza, limitaciones, trato de ayudarle a alguna gente. Estar cerca de los problemas que aquejan a los seres humanos. Todas esas campañas que realizo en el programa ya no solo para las campañas de juguetes de los niños en diciembre, sino para personas que requieren ayudas de camas ortopédicas, de sillas, operaciones, de tantas cosas. Ese lado a mí no solo me duele. Sino que me molesta ver como falta tanta solidaridad. Ese lado me golpea bastante.