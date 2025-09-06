Puro Deporte

‘Vendés a tus compañeros’: Rolando Fonseca lanza dura crítica a Francisco Calvo

Al máximo goleador de la Tricolor no le gustaron las declaraciones del defensor nacional

Por Milton Montenegro

Al máximo goleador histórico de la Selección de Costa Rica no le gustaron las declaraciones de Francisco Calvo, defensa de la Tricolor, luego del empate 1-1 de la escuadra nacional contra Nicaragua.








