‘Vendés a tus compañeros’: Rolando Fonseca lanza dura crítica a Francisco Calvo

Al máximo goleador histórico de la Selección de Costa Rica no le gustaron las declaraciones de Francisco Calvo, defensa de la Tricolor, luego del empate 1-1 de la escuadra nacional contra Nicaragua.

Fiel a su estilo, Rolando Fonseca, quien con el cuadro patrio sacudió las redes en 47 ocasiones, criticó con dureza a Francisco Calvo e incluso le lanzó la siguiente frase: “Vendés a tus compañeros”.

Tras el primer compromiso del conjunto nacional en la tercera y última fase de la eliminatoria, Rolando, junto a otros exseleccionados como Mauricio Montero y Víctor “Mambo” Núñez, analizó en Teletica, Canal 7, el desempeño de la Selección y, de una vez, cuestionó al zaguero.

“Las distancias se han acortado, no se engañen (dijo Fonseca citando al actual jugador)… Calvo, estás jugando contra 10 y me decís que las distancias se acortaron”, dijo Rolando.

Lo que provocó la molestia de Fonseca fueron las declaraciones que Francisco dio en la gramilla al terminar el compromiso, a la misma televisora.

“Creo que la gente no entiende que Nicaragua ha crecido. Tenemos que olvidarnos de esa diferencia. El nivel se ha acortado en todo el mundo, lo vemos en Europa y en el resto del mundo”, dijo Francisco Calvo.

La Selección jugó con un hombre de más por más de 25 minutos en el segundo tiempo, tras la expulsión por roja directa a Jason Coronel, luego de una fuerte entrada contra Adrián Alonso Martínez.

Tras la salida de Coronel, Costa Rica abombó las redes con gol de Alexis Gamboa, pero con 10, Nicaragua hizo ver mal a los nuestros y Byron Bonilla, desde el punto de penal, consiguió el 1-1.

“Algo positivo es que se saca un punto que es valioso. La eliminatoria es así: tenemos que puntuar en casa. Nos toca Haití y tenemos que pensar en ganar”, mencionó Francisco Calvo.

Pero Rolando Fonseca no se detuvo con sus palabras hacia Calvo y de nuevo fue muy crítico con él.

“Vos tenés la bola y lo primero que hacés es jugar para atrás. ¿Y tu personalidad, Calvo? ¿Por qué no vas hacia el frente?”, manifestó Rolando, quien continuó con su comentario.

“Ah, pero le decís al profesor, vendés a tus compañeros. Perdón que lo diga así, pero son códigos… y le decís al técnico ‘ninguno se mueve’. ¿Y tu personalidad? Hacés gestos como diciéndole al profe que nadie se mueve. ¿Y tu personalidad?”, afirmó Fonseca.

Calvo aseguró que el error de la Sele pasó por desordenarse tras el gol de Alexis Gamboa.

“Sabíamos que sería difícil, metimos el gol, creo que nos desordenamos un poco y pagamos factura con el penal. El primer tiempo no estuvimos mal y después del penal nos desordenamos mucho”, aseveró.

La Selección de Costa Rica regresó este sábado en la madrugada de Nicaragua y sigue en concentración de cara al siguiente partido, el martes próximo a las 8 p. m. en el Estadio Nacional contra Haití.