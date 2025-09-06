A Miguel ‘Piojo’ Herrera le hirvió la sangre: se enfrascó en discusión con periodistas de Nicaragua

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se encendió como nunca al frente de la Tricolor, tal como en sus viejos tiempos en los banquillos de México.

El técnico se enfrascó en una discusión con periodistas de Nicaragua, quienes le reclamaron por haber dicho que la cancha del Estadio Nacional de Nicaragua estaba en malas condiciones.

Al timonel le cuestionaron si el empate 1-1 se fraguó por el mal estado del terreno de juego, como él había señalado.

“La cancha no tuvo nada que ver, ¿cuándo dije yo que la cancha estaba mala? Yo no dije eso”, contestó el “Piojo”, y de inmediato, al fondo, se escuchó a alguien que gritó: “¡Sí lo dijo!”

“¿Cuándo?”, preguntó Herrera, y el periodista le respondió:“Antes de venir aquí, en Costa Rica, a usted le preguntaron por qué no entrenó en la cancha sintética suya, y usted dijo que no, porque no está tan mala como la de Nicaragua.”

Miguel Herrera tomó la palabra y trató de explicar sus declaraciones:“La cancha no tuvo nada que ver, es igual para los dos, y lo que se dio fue la actitud del equipo local, que peleó por el empate. ¿Qué tuvo que ver la cancha? Conteste”, indicó Herrera al periodista y de nuevo lo volvió a encarar.

“Ya yo te contesté y te tengo que decir, ¿qué tuvo que ver la cancha? ¿Alguien más?”, dijo el “Piojo”. El comunicador quiso intervenir y Miguel Herrera le expresó: “Ya te contesté a ti”, y una vez más se escuchó un grito: “¡Que les vaya bien!”.

Del partido que terminó 1-1, Miguel Herrera reconoció que Nicaragua le ganó a la Selección en actitud.

“Lo que habíamos logrado, ponernos arriba en el marcador y jugar con uno más, pero dejamos crecer al rival y ellos se mataron, empataron, gracias a sus deseos y ganas. Nos empataron un partido que creo debimos mejorar”, afirmó Herrera.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica,dijo que dejaron crecer a Nicaragua. Foto: FCRF (shu/FCRF)

- ¿Usted dice que ellos tuvieron actitud, que se mataron, entonces Costa Rica no se mató en la cancha?

- No lo hicimos, no nos entregamos de la manera que debíamos. No manejamos el encuentro como lo debimos manejar. Debimos tener más actitud al tener la pelota. Ellos, con 10 hombres, redoblaron esfuerzos y se encontraron una equivocación nuestra y el penal. Dejamos de hacer lo que hablamos en el vestidor.

- ¿Qué análisis hace del grupo después de dos empates de los equipos en el inicio de la eliminatoria?

- Vamos a trabajar bien para sacar los partidos en casa, que son los importantes. Quien venga acá va a tener las cosas difíciles por la actitud. Quien venga aquí va a sufrir por lo que haga Nicaragua, por su actitud.

Miguel Herrera afirmó que el resultado no les sirve porque llegaron por la victoria y no la consiguieron.

A Herrera le preguntaron sobre jugadas supuestamente polémicas a favor de Costa Rica.“En la acción del penal, yo estaba viendo antes una jugada en mediacancha sobre Manfred Ugalde, no sabía si era roja y después veo la acción y el jugador se le avienta desde atrás y le pone los tachos (taquillos). Fue una falta muy grande contra Manfred y no la marcaron”.