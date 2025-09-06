Puro Deporte

A Miguel ‘Piojo’ Herrera le hirvió la sangre: se enfrascó en discusión con periodistas de Nicaragua

El timonel dijo que a la Tricolor le faltó actitud y Nicaragua se mató

Por Milton Montenegro

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, se encendió como nunca al frente de la Tricolor, tal como en sus viejos tiempos en los banquillos de México.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

