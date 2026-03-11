Chef Doris Goldgewicht brilló en la Noche Magenta entre historias de inspiración y superación

La Noche Magenta 2026 destacó a 27 mujeres quienes compartieron su historia y motivaciones.

La reconocida chef Doris Goldgewicht fue una de las principales galardonadas de la Noche Magenta 2026, evento que busca recaudar fondos para programas que buscan transformar la vida de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

La gala, llevada a cabo la noche de este martes 10 de marzo, reunió a más de 300 personas en el hotel Crowne Plaza Corobicí. La velada, organizada por la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social (ALAS), destacó el aporte femenino en cinco pilares fundamentales. En el caso de Goldgewicht, fue premiada como Mujer Inspiración debido a su trayectoria, pasión y disciplina.

“Recibo este premio con gratitud profunda. La cocina me enseñó que la pasión y la disciplina transforman cualquier reto en una oportunidad. Si mi historia inspira a otra mujer a confiar en sí misma, entonces el propósito está cumplido”, expresó al recibir el galardón de la noche, el cual anteriormente había sido brindado a la periodista Ginnés Rodríguez.

Otra mujer que destacó en el evento fue la reconocida deportista Amalia Ortuño, quien recibió el galardón de Mujer Invencible.

“Este premio representa cada caída y cada vez que decidí levantarme. Si mi historia logra que otra mujer crea en su fuerza, entonces todo ha valido la pena”, manifestó Ortuño al ser galardonada.

La encargada de darle el premio a la chef Doris Goldgewicht fue la abogada Nuria Marin, durante la Noche Magenta. (Cortesía/Cortesía)

Los premios completos de la noche fueron:

Premio Mujer Inspiración: Doris Goldgewicht, reconocida chef costarricense.

Doris Goldgewicht, reconocida chef costarricense. Premio Mujer Visionaria: Carla Coghi, presidenta del Consejo de Administración de Deloitte Spanish Latin America.

Carla Coghi, presidenta del Consejo de Administración de Deloitte Spanish Latin America. Premio Aliado a favor de la Igualdad: Steve Aronson, fundador de Teatro Espressivo, quien resaltó el valor del talento femenino en las organizaciones.

Steve Aronson, fundador de Teatro Espressivo, quien resaltó el valor del talento femenino en las organizaciones. Premio Mujer Invencible: Amalia Ortuño, atleta costarricense que destacó la resiliencia como motor de cambio.

Amalia Ortuño, atleta costarricense que destacó la resiliencia como motor de cambio. Premio Empresa a favor de la Igualdad: BAC Credomatic, reconocimiento recibido por Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de la entidad.

Las ganancias recolectadas ayudarán a programas como Vestirse con ALAS, el cual no solo provee ropa ejecutiva para entrevistas de trabajo, sino que ofrece talleres integrales de mentoría para facilitar la inserción laboral de mujeres que buscan una segunda oportunidad.

Asimismo, los fondos apoyarán a ALAS sin Violencia, una plataforma que utiliza la cultura y el cine como espacios de diálogo para prevenir la violencia de género y promover los derechos humanos.

Durante el espacio también estuvieron 27 mujeres destacadas en diversos ámbitos; entre ellas Cristiana Nassar, Gloria Bejarano, María Jesús Prada y Thais Alfaro.