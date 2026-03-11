Viva

Chef Doris Goldgewicht brilló en la Noche Magenta entre historias de inspiración y superación

La cocinera fue una de las premiadas en la gala. Algunas mujeres destacadas del evento fueron la presentadora Cristiana Nassar y María Jesús Prada, de Teletica

Por Fiorella Montoya
La Noche Magenta 2026 destacó a 27 mujeres quienes compartieron su historia y motivaciones.
La Noche Magenta 2026 destacó a 27 mujeres quienes compartieron su historia y motivaciones. (Cortesía/Cortesía)







