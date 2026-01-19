Una campeona mundial y un monarca panamericano ganaron medalla de oro en Juegos Nacionales

Amalia Ortuño ganó medallas de oro en el lanzamiento de bala y disco, en los Juegos Nacionales Limón 2026.

Su esfuerzo y dedicación los llevó a representar a Costa Rica en campeonatos mundiales y panamericanos, donde incluso llenaron de gloria al país al conquistar títulos del orbe y continentales.

Sin embargo, esta semana vivirán una nueva experiencia al competir, por primera vez, por su cantón en los Juegos Nacionales y Paranacionales Limón 2026, en la disciplina de atletismo, en el Polideportivo de Siquirres.

La atleta Amalia Ortuño, quien suma seis títulos mundiales de CrossFit adaptado en la categoría Seated 2, representa a Alajuela en las pruebas de lanzamiento de disco y bala de jabalina.

Mientras tanto, el velocista Dalessandro Abarca, ganador de dos preseas doradas en los Juegos Para panamericanos Juveniles de Chile, compite por Esparza.

Tanto Amalia como Dalessandro iniciaron sus competencias este lunes y, como era de esperarse, lograron el primer lugar y la medalla de oro para sus respectivos cantones.

Aunque las medallas obtenidas en estas justas no se suman al medallero general de los Juegos Nacionales, debido a que se trata de deportes de exhibición, los tiempos y récords sí quedan registrados como oficiales, lo que motivó a los deportistas a dar su máximo esfuerzo.

Dalessandro Abarca representó a Esparza en los Juegos Nacionales de Limón 2026, donde ganó medalla de oro en el salto largo. (La Nación/Fotografía: Icoder)

Oro para Alajuela y Esparza

Amalia Ortuño logró mejorar este lunes dos récords nacionales. En la impulsión de bala registró una marca de 6 metros con 57 centímetros (6,57 m), superando los 6,36 metros, que había establecido anteriormente.

En el lanzamiento de disco alcanzó un registro de 19,39 metros, dejando atrás los 18,98 metros que consiguió en el Mundial de Paraatletismo Nueva Delhi 2025.

“Voy a competir en las pruebas de impulsión de bala y lanzamiento de disco con muchos deseos; sin embargo, mis entrenamientos no fueron los deseados, ya que estoy pasando por una etapa de tratamiento muy fuerte para frenar el avance de mi enfermedad, que provoca daño neurológico en ambas piernas. Aun así, deseo competir”, indicó Ortuño al periodista del Comité Paralímpico, Olman Mora.

En el caso de Dalessandro Abarca Ruiz, de 16 años, se dejó la presea de oro en el salto largo, su primera prueba de las justas, con un registro de 3,91 metros.

Abarca es reconocido por su destacada participación en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, donde obtuvo doble medalla de oro en la clase T63 (amputación en una extremidad inferior): en los 100 metros planos, con un tiempo de 15.54 segundos, y en la impulsión de bala, con una marca de 8,77 m.

“Me fue muy bien, aunque en mis entrenamientos logré mejores marcas que la de este lunes. Ahora incursiono en el salto, una prueba que me gusta, al igual que el lanzamiento de jabalina, bala y los 100 metros planos”, mencionó el esparzano.