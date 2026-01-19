Puro Deporte

Una campeona mundial y un monarca panamericano ganaron medalla de oro en Juegos Nacionales

Los Juegos Nacionales reúnen a los mejores deportistas del país, incluso aquellos que han destacado fuera de nuestras fronteras

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Amalia Ortuño Paratletismo 19 de enero del 2026 Fotografía: Icoder
Amalia Ortuño ganó medallas de oro en el lanzamiento de bala y disco, en los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Fotografía: Icoder)







Juegos Nacionales y Paranacionales Limón 2026Amalia OrtuñoDalessandro Abarca RuizParatletismo
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

