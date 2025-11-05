¡Orgullo de Costa Rica! Porteño suma su segunda presea de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

Dalessandro Abarca muestra orgulloso sus dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles, en los 100 metros planos y la impuslón de la bala.

El atleta puntarenense Dalessandro Abarca Ruiz no podía fallar en su evento favorito, aquel con el que inició su camino en el paratletismo y que lo llevó hasta los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago de Chile 2025.

El oriundo del barrio Fray Casiano de Madrid, en Puntarenas, ganó la medalla de oro en la prueba de impulsión de bala, con un lanzamiento de 8 metros y 77 centímetros (8,77), suficiente para quedarse con la presea dorada.

El porteño, de 1,83 metros de estatura y 16 años de edad, practica la impulsión de la bala desde hace varios años, disciplina en la que ha obtenido sus mejores resultados, destacó el periodista del Comité Paralímpico, Olman Mora.

Abarca tuvo que lidiar con altas temperaturas, que rondaron los 28 grados celsius, aunque esto no afectó su rendimiento, ya que se entrena en el Polideportivo de Esparza, bajo la supervisión del entrenador David Núñez.

Con una muy buena técnica, el porteño alcanzó en sus seis intentos los 8,77 metros, logrando una nueva marca personal y demostrando su excelente rendimiento en las justas continentales juveniles.

Esta es la segunda medalla de oro que obtiene Abarca en estas competencias, luego de que el lunes pasado ganara la prueba de los 100 metros planos clase T63 (discapacidad en extremidad inferior).

“Me voy feliz con mis dos medallas de oro. Tengo que llegar al puerto a estudiar para los exámenes. Por dicha estoy eximido en varias materias, pero ya estamos en la recta final del curso lectivo”, explicó Abarca, quien es estudiante de décimo año en el Liceo José Martí de Puntarenas.

Al consultarle qué le gustaría estudiar a futuro, el atleta confesó que su deseo es especializarse en Biotecnología Médica con énfasis en Prótesis.

Costa Rica suma, este miércoles, tres medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, cuando aún restan por competir las disciplinas de boccia y paranatación.