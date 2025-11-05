Otros deportes

¡Orgullo de Costa Rica! Porteño suma su segunda presea de oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El atleta Dalessandro Abarca, oriundo de Puntarenas, sumó su segunda presea dorada en los Juegos Panamericanos Juveniles Santiago 2025

Por Juan Diego Villarreal
Dalessandro Abarca Juegos Panamericanos Juveniles Medalla de oro Impulsión de la bala 5 de noviembre del 2025 Fotografía: Olman Mora
Dalessandro Abarca muestra orgulloso sus dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles, en los 100 metros planos y la impuslón de la bala. (La Nación/Fotografía: Olman Mora)







Dalessandro AbarcaDos medallas de oroJuegos Parapanamericanos Juveniles Santiago de Chile 2025
