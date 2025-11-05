Otros deportes

Así va el medallero de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, ¿qué puesto ocupa Costa Rica?

Costa Rica participa con 14 atletas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago de Chile 2025 Daniel Fajardo Sofía Orozco 200 metros lisos 4 de noviembre del 2025 Fotografías: Olman Mora
Daniel Fajardo y Sofía Orozco, ganaron medallas oro y bronce, respectivamente, en el evento de los 200 metros planos de su respectiva categoría, en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile 2025. (La Nación/Fotografías: Olman Mora)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

