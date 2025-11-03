¡Orgullo de Costa Rica! Puntarenense gana medalla de oro en Juegos Parapanamericanos Juveniles

Dalessandro Abarca, de 16 años, ganó la medalla de oto en los 100 metros planos de los Juegos Parapanamercanos Junior, Chile 2025.

Un estudiante de décimo año del Colegio José Martí de Puntarenas se convirtió en el primer medallista de oro de Costa Rica en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se realizan en el Estadio Atlético Mario Recordón, en Santiago de Chile.

Con apenas 16 años y una estatura de 1,83 metros, Dalessandro Abarca Ruiz conquistó la presea dorada en la prueba de los 100 metros lisos de la categoría T63 (discapacidad en extremidad inferior), logrando el primer lugar con un tiempo de 15 segundos y 34 centésimas (15.34).

Dalessandro, al finalizar la prueba, comentó que esta era apenas su tercera competencia en los 100 metros, tras participar anteriormente en un evento organizado por el Comité Paralímpico Nacional en la pista atlética de la Universidad Nacional, y en otra competencia en Cali, Colombia.

“Inicié en el paratletismo en impulsión de bala y lanzamiento de jabalina. Luego me motivaron a correr. Al principio me caía, no dominaba la prótesis. No fue hasta hace un año que empecé a correr, y hoy ya soy campeón juvenil parapanamericano”, indicó Abarca, por medio de un comunicado de prensa del Comité Paralímpico Nacional.

David Núñez, entrenador de Dalessandro Abarca, comentó que el joven es oriundo de la comunidad de barrio Fray Casiano de Madrid y que, desde hace dos meses y medio, lo ayuda a entrenar en el Polideportivo de Esparza.

“Él empezó con las pruebas de lanzamiento de bala y jabalina. Cuando vino a entrenar con nosotros se caía mucho al correr y le faltaba confianza. Empezamos a trabajar en la parte técnica y de fuerza, y poco a poco mejoró su velocidad. En Chile mejoró en más de un segundo su marca personal”, destacó Núñez.

La próxima competencia de Abarca será la impulsión de bala, este miércoles 5 de noviembre en horas de la mañana.

En paratletismo, el ramonense Daniel Fajardo, en la clase T64 (triciclos), obtuvo la medalla de plata en los 100 metros planos, mientras que la belemita Sofía Orozco también se adjudicó la plata en los 100 metros planos de la clase T38.

Por su parte, el paraíseño Luis Andrey Quirós finalizó en el sexto lugar de la prueba de los 100 metros lisos en la clase T36.

Costa Rica suma en los Juegos Parapanamericanos Juveniles un total de seis medallas: una de oro, tres de plata y dos de bronce. A las medallas de atletismo se agregan las preseas de plata de Steven Román y Kristel Morales, y el bronce de Fiorella Padilla, todos en para tenis de mesa.

Para este martes, tendrán actividad en los 200 metros planos los atletas Daniel Fajardo, Sofía Orozco y Luis Andrey Quirós.

Costa Rica compite en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con 14 paratletas, en las disciplinas de atletismo, natación, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas y boccia.