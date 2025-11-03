Puro Deporte

¡Orgullo de Costa Rica! Puntarenense gana medalla de oro en Juegos Parapanamericanos Juveniles

La delegación de Costa Rica en los Parapanamericanos Juveniles suma seis medallas: una de oro, tres de plata y dos de bronce

Por Juan Diego Villarreal
Dalessandro Abarca Juegos Parapanamercanos Junior, Chile 2025 100 metros lisos Medalla de oro 3 de noviembre del 2025 Fotografías:: Olman Mora
Dalessandro Abarca, de 16 años, ganó la medalla de oto en los 100 metros planos de los Juegos Parapanamercanos Junior, Chile 2025. (La Nación/Fotografías:: Olman Mora)







Juegos Parapanamericanos JuniorsMedalla de oroDalessandro Abarca RuizPrueba 100 netros planos T63
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

