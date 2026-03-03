Noche Magenta 2026 premiará al liderazgo femenino: Cristiana Nassar y María Jesús Prada, de Teletica, figuran en la lista

La gala, organizada por la Asociación ALAS, premiará a 25 mujeres destacadas en diversas categorías profesionales y sociales en el hotel Crowne Plaza Corobicí.

Noche Magenta 2026 celebrará el liderazgo femenino y recaudará fondos para programas de inserción laboral el próximo 10 de marzo. La gala, organizada por la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social (ALAS), premiará a mujeres destacadas en diversas categorías profesionales y sociales en el hotel Crowne Plaza Corobicí.

La fuerza de las mujeres costarricenses, el ascenso a altos liderazgos y la ruptura de los “techos de cristal” serán los protagonistas de esta nueva edición. Esta gala no es solo una pasarela de éxitos, es un motor de cambio social que busca recaudar fondos vitales para programas que transforman la realidad de cientos de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

Entre los nombres que resuenan para la gala destacan figuras muy queridas de la pantalla nacional, como la presentadora Cristiana Nassar, la periodista Thais Alfaro y María Jesús Prada, de Teletica.

Una cita con el impacto social

La actividad se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer, el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 5:30 p. m.

El objetivo primordial es financiar proyectos emblemáticos como Vestirse con ALAS, programa no solo provee ropa ejecutiva para entrevistas de trabajo, sino que ofrece talleres integrales de mentoría para facilitar la inserción laboral de mujeres que buscan una segunda oportunidad.

Asimismo, los fondos apoyarán a ALAS sin Violencia, una plataforma que utiliza la cultura y el cine como espacios de diálogo para prevenir la violencia de género y promover los derechos humanos.

Reconocimiento al esfuerzo y la resiliencia

Con una asistencia proyectada de 250 personas, la velada destacará el aporte femenino en cinco pilares fundamentales:

Mujer Inspiración: Liderazgos cuya trayectoria se convierte en un faro para las nuevas generaciones.

Empresa a favor de la igualdad: Organizaciones que han pasado de las palabras a la acción con políticas reales de equidad.

Aliado a favor de la igualdad: Personas que, desde sus propios espacios, impulsan activamente el cierre de brechas de género.

Mujer Visionaria: Aquellas que generan un impacto tangible en el bienestar comunitario y social.

Mujer Invencible: Un tributo a quienes han superado los desafíos más complejos con una resiliencia inquebrantable.

En la edición anterior, el galardón de Mujer Invencible fue para la cineasta Antonella Sudasassi, por su aporte al cine con perspectiva de género, mientras que la periodista Ginnés Rodríguez recibió el premio Mujer Inspiración por su influencia positiva en la opinión pública.

Las 25 líderes del 2026

La lista de nominadas refleja la diversidad del talento en Costa Rica:

1. Evelyn Navarro, Chief Investment Officer BAC

2. Laura Bonilla, Gerente General de B&C Exportadores, y Productos Congelados Bajo Cero S.A (ByC Exportadores)

3. Natalia Guillén, Especialista con más de 15 años en Odontología y Prostodoncia (SkyPublicidad)

4. Fifco

5. Marcela, dueña de Dgala

6. Cristina Sansonetti, Socia líder de la práctica de impuestos y servicios legales de KPMG Costa Rica (KPMG)

7. Elieth Sánchez, primera mujer comerciante de café

8. Susy Wing, Japdeva

9. Roxana Sosa, Presidenta de Tripp Cargo Logistics

10. Marian Sanchez, Senior Director Quality(Edwards)

11. Judith Jiménez Torrealba, Directora de Maternidad y Jefe de Calidad, Hospital Metropolitano (Grupo Montecristo)

12. Gloria Bejarano, Primera dama de Costa Rica durante el gobierno del presidente Rafael Calderón Fournier y diputada de la Asamblea Legislativa 2010-2014 (Osa Perezosa)

13. Marlen Fernandez, Gerente General de Interamericana de Comunicación (Interamericana de Comunicación)

14. Cenecoop

15. Maria Laura, Fundadora Biosfera Skincare Costa Rica (Biosfera)

16. Valeza Rodríguez, Co-creadora de Sin Reglas-Empresaria, arquitecta y creadora de contenido (Sin Reglas)

17. Laura Guerrero, Co-creadora de Sin Reglas,CEO Zulú. Experta en negocios digitales y marketing digital CEO Zulú (Sin Reglas)

18. Cristiana Nassar, comunicadora

19. Thais Alfaro, comunicadora de Buen Día

20. Carmen Moya, primera neonatóloga de CR

21. Josette Altmann, primera mujer elegida Secretaria General de FLACSO

22. Ileana Rojas, CEO de Intel

23. Maria Jesús Prada Picado, de Teletica

24. Yohana Montero (DE Cadena)

25. Andrea Hulbert, Socia fundadora de Hulbert Volio Abogados- Abogada especialista en resolución de conflictos. Litigante y Árbitro.