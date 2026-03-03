Viva

Noche Magenta 2026 premiará al liderazgo femenino: Cristiana Nassar y María Jesús Prada, de Teletica, figuran en la lista

Este evento no solo busca premiar a mujeres destacadas sino que recaudar fondos para programas de bien social: conozca cómo participar

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La gala, organizada por la Asociación ALAS, premiará a 25 mujeres destacadas en diversas categorías profesionales y sociales en el hotel Crowne Plaza Corobicí.
La gala, organizada por la Asociación ALAS, premiará a 25 mujeres destacadas en diversas categorías profesionales y sociales en el hotel Crowne Plaza Corobicí. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Noche Magenta 2026
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.