Viva

Cazzu en Costa Rica: exnovia de Christian Nodal viene a concierto con su gira ‘Latinaje’

La argentina se presentará en un show en Parque Viva. Aquí le contamos los detalles del espectáculo

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La argentina Cazzu se suma a la ya amplia lista de conciertos internacionales programados para este 2026 en Costa Rica. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CazzuConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.