Cazzu en Costa Rica: exnovia de Christian Nodal viene a concierto con su gira ‘Latinaje’

La argentina Cazzu se suma a la ya amplia lista de conciertos internacionales programados para este 2026 en Costa Rica.

¡Viene la jefa! La cantante argentina Cazzu se presentará en concierto en Costa Rica, según confirmó la productora Plus Entertainment en sus redes sociales.​

La artista, exnovia del mexicano Christian Nodal, estará en nuestro país gracias a la gira de promoción de su disco Latinaje. La cita será el 19 de setiembre en Parque Viva , según informó la productora.​

Las entradas estarán a la venta próximamente en el sitio publitickets.com.​

Cazzu en concierto en Costa Rica​

Julieta Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, es una de las figuras femeninas clave del trap latino.​

Además de su carrera artística, llamó la atención de los medios de comunicación al convertirse en pareja del mexicano Christian Nodal, con quien tiene una hija llamada Inti, que nació en mayo del 2024. La pareja estuvo poco tiempo junta y, después de especulaciones de infidelidad, se dio a conocer que Nodal había entablado una relación con su compatriota Ángela Aguilar, con quien finalmente se casó.