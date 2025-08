Casinos en línea: Plataformas de apuestas desatan fuerte debate entre influencers ticos

Las redes sociales se han convertido en el escenario de un nuevo y boyante modelo de negocio: la contratación de influencers ticos para promover juegos de azar y sus marcas relacionadas.

La oferta de anuncios y mensajes relacionados con estos negocios es variada, por lo que es muy probable que usted, como usuario de Instagram, TikTok o incluso Facebook, haya visto alguna de esas campañas.

Sin embargo, alrededor de lo que parece ser una simple colaboración comercial, se ha generado un fuerte debate entre varios influencers costarricenses: unos no tienen problemas en unirse al negocio, mientras que otros arguyen motivos éticos o experiencias cercanas para decir: “No, gracias”.

Las redes sociales han sido un mecanismo ideal para la promoción de apuestas en línea. (Canva/Canva)

Entre los creadores de contenido que impulsan este tipo de negocio, está Diego Bravo, exbailarín de Mira quién baila, mientras que en el grupo que rechaza publicitar estas marcas se encuentra la presentadora y Miss Costa Rica 2008 María Teresa Rodríguez, así como el comediate Renzo Rímolo. La Nación conversó con ellos y otras figuras para entender las distintas posiciones frente al tema y el porqué este tipo de promoción ha generado revuelo en redes sociales.

Antes de continuar con en el tema, es importante recordar que los juegos de azar, como su nombre lo indica, no dependen de la habilidad del jugador, sino de factores aleatorios que determinan si el resultado es favorable o no para quien participa. Al igual que cualquier actividad que puede generar adicción, deben abordarse con precaución.

Entre otros factores, este último factor es uno de los que genera preocupación en algunos influencers. Varios de ellos estiman que publicitar los casinos en línea o casas de apuestas puede fomentar conductas como la ludopatía (incapacidad para resistir el impulso de apostar dinero), ya que al compartir este contenido no existe un control preciso sobre el público que lo recibe.

Los riesgos de apostar en línea y ser objeto de estafas se unen a la prudencia de otros creadores de contenido.

Expertos advierten sobre la facilidad con que usuarios pueden perder dinero en plataformas de apuestas en línea. (Archivo)

Sobre la promoción de los casinos o apuestas en línea

Diego Bravo, uno de los influencers mejor posicionados en el país, ha construido una carrera alrededor del mundo del espectáculo y la polémica que suele suscitar. Esta trayectoria lo ha llevado a colaborar con varias marcas reconocidas, entre ellas una plataforma de apuestas en línea, que llamó la atención de sus seguidores y despertó críticas.

Según Bravo, esta promoción la aborda como cualquier otro contenido dirigido a un público adulto; bajo la responsabilidad del mismo consumidor.

“Es exactamente lo mismo que sucede con un casino. Una persona puede ir al casino en Alajuela, apuesta lo que desea y decide en qué momento retirarse, ya sea de la plataforma o del casino. Nadie está siendo obligado. No está siendo amenazado. Ni está siendo estafado. Se trata, justamente, de un juego de uso responsable”, afirmó Bravo.

Diego Bravo tiene una comunidad de al menos 211.000 seguidores en Instagram, donde comparte contenido de sus proyectos. (Archivo)

Bravo relató que el primer contacto con la marca se dio aproximadamente seis meses atrás. En ese momento, dejó la conversación pendiente, pero tiempo después retomó la comunicación y concretó la colaboración.

Según fuentes consultadas por La Nación, el contacto con estas empresas es casual. Abordan al creador de contenido con el objetivo de concretar el acuerdo, presentan una oferta y es decisión del influencer si lleva a cabo o no el negocio, es decir, nada fuera de lo común.

Al preguntarle a Bravo si sintió dudas al realizar la campaña, el influencer respondió que sí:

“En algún momento me generó cierta duda, porque uno siempre está pendiente. Existen negocios que pueden resultar ser una estafa. Por esa razón, cuando comencé a trabajar con la marca, les dejé claro que sí estaba dispuesto a colaborar, pero bajo una condición: necesitaba que mi contenido y mi publicidad fueran específicos al señalar que se trata de una plataforma de uso responsable. No es un juego para niños, ni mucho menos”, explicó.

También, indicó que solicitó incluir como cláusula que, en cada pieza de contenido, se especificara que se trata de un producto dirigido a personas adultas. En ese sentido, asegura, su experiencia promoviendo este material no ha sido diferente a promocionar bebidas alcohólicas, por ejemplo.

Una propuesta, muchas dudas

La posición de María Teresa Rodríguez, presentadora de 7 estrellas, exreina de bella y empresaria, es distinta. Ella fue una de las figuras que, públicamente, se manifestó sobre este tipo de promociones a través de Instagram.

Rodríguez afirmó que, hace unos meses, fue contactada por una reconocida empresa de origen europeo, una plataforma de juegos de azar que pretendía tenerla como embajadora de la marca. Ella, desde el principio, se negó a trabajar con ellos.

Lo que motivó su publicación en Instagram fue la insistencia de quienes la contactaron: “Varios correos electrónicos, varios mensajes en mis redes sociales, y llegaron al punto de llamar a Blue, que es el salón de belleza del cual soy propietaria, pidiéndome información".

“Querían hablar conmigo, hacerme una propuesta. Lo que me extraña es que ya les había dicho que no estaba interesada”, agregó María Teresa.

Rodríguez añadió que personas cercanas a ella han tenido malas experiencias tras colocar sus datos y tarjetas de crédito en plataformas que solicitan un enlace, siendo esta la razón principal por la que no desea colaborar.

María Teresa Rodríguez explica por qué no promociona juegos de azar

“Si están interesados en mis redes, ahí se van a dar cuenta de que yo este tipo de plataformas no las recomiendo porque no las uso. Y si yo no las uso, no puedo recomendarles a mis seguidores que las utilicen”, concluyó.

La Nación intentó conversar con Rodríguez directamente, pero las consultas no fueron atendidas tras explicar que se encontraba fuera del país al momento del contacto.

Al igual que María Teresa Rodríguez, el comediante Renzo Rímolo compartió en Instagram su posición sobre la promoción de este tipo de plataformas.

“Yo no los quiero a ustedes ni enfermos, ni enfermas. He estado en un casino y sé lo difícil que es dejar algo ir. Ahora imagínese un casino virtual, donde se puede apostar 24/7”, explicó Rímolo.

El comediante manifestó su preocupación, pues desde su perspectiva este tipo de promociones fomentan la ludopatía. Considera que, al ser virtuales, las personas pueden integrarlas fácilmente a su vida diaria.

Además, Rímolo cuestionó la práctica de regalar códigos que duplican apuestas, ya que, en su opinión, solo alimentan el vicio.

“Yo no quiero promocionar un vicio y no quiero que usted caiga en estas cosas”, expresó.

Renzo Rímolo explica por qué dice que no a promover juegos de azar

Rímolo concluyó sus comentarios recomendando un grupo de apoyo ubicado en Plaza Víquez, donde personas afectadas por la adicción a los juegos de azar se reúnen para superar esta problemática.

La Nación intentó conversar con el comediante, pero este prefirió no brindar declaraciones adicionales sobre el tema.

Otras figuras involucradas

Otras personalidades del mundo del espectáculo costarricense han promocionado este tipo de plataformas. Una de ellas conversó con este medio sobre su experiencia y, por razones de privacidad, pidió no revelar su nombre.

La figura relató que fue contactada por WhatsApp y allí se concretó el acuerdo. Aunque no detalló la suma pactada, aseguró que no trabajó mediante canje, sino por medio de facturación, lo cual, según dijo, le dio mayor confianza.

Aunque este influencer no brindó una cifra exacta del monto que le ofrecieron, La Nación conoció de otra fuente confiable que algunos creadores de contenido estarían recibiendo cerca de $2.000 mensuales por este tipo de promociones. El monto depende del alcance de sus publicaciones y de la cantidad de videos realizados durante la campaña.

Sobre la controversia de publicitar o no este tipo de contenidos, esta influencer no dio muchos detalles, pero aseguró que ha utilizado la plataforma y que no recomendaría productos que no haya probado personalmente.

El IAFA ofrece atención gratuita y confidencial a personas con problemas de ludopatía a través de la línea 800-IAFA-800. (Archivo)

Cuidados al utilizar casinos en línea o sitios de apuestas

La preocupación de María Teresa Rodríguez, con respecto a posibles estafas por medio de las plataformas en línea, es compartida. Para Juan Ignacio Guzmán, profesor de Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica (UCR) y abogado en la firma Energy Law Firm, es importante hacer una serie de verificaciones de los sitios de apuestas antes de ingresar a jugar y poner sus datos o credenciales.

“Las personas que decidan participar en este tipo de juegos deben estar atentas a ciertos aspectos. Por ejemplo, deben revisar cuáles garantías ofrece la plataforma”, aseguró Guzmán, pues en el universo de las apuestas en línea pueden existir compañías serias y otras no tanto.

El abogado detalló que, en su oficina, ha recibido numerosos casos de usuarios que, luego de haber ganado, no fueron recompensados por la plataforma.

“Por ejemplo, me dicen cosas como: ‘Estaba jugando en una plataforma en línea, en un sitio web de casino, blackjack o ruleta… y cuando debían pagarme mis premios o bonificaciones, buscaron cualquier pretexto para no hacerlo”.

Por lo anterior, Juan Ignacio explicó que es fundamental que la plataforma cuente con una licencia válida, legalmente emitida por una entidad competente, como lo es, en el caso de Costa Rica, la Junta de Protección Social (JPS).

En ese sentido, Marcela Sánchez, jefa de Asesoría Jurídica de la JPS, agregó que resulta imposible ayudar a quienes participan en estos juegos en línea y no reciben su premio, ya que, al no tratarse de plataformas licenciadas en el país, no existe un lugar tangible al que los usuarios puedan acudir para reclamar en caso de algún inconveniente.

¿Usted qué opina?

Más allá de la posición de los influencers a la hora de publicitar o no este tipo de negocios y los cuidados que usted debería tener, lo más importante es su perspectiva sobre el tema, por eso a continuación le consultamos: ¿qué opina usted de esta afición en línea? ¿Ha apostado en esta modalidad? ¿Qué tal ha sido su experiencia y qué piensa de los influencers que la promueven?... Nos interesa su punto de vista.

Los juegos de azar pueden generar adicción y afectar la salud mental y financiera. Si usted o alguien que conoce enfrenta una situación relacionada con este problema, puede comunicarse de forma confidencial al 800-IAFA-800, línea gratuita del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).