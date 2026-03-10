‘Casi me muero al perderlos’: figura de Teletica recuerda dolor que le dejó partida de sus padres

Ítalo Marenco recordó a sus padre con tierno posteo. En la imagen aparece junto a Thais Alfaro, compañera del programa "Buen Día".

Ítalo Marenco, querido presentador de Teletica, abrió su corazón para dar a conocer una situación con la que muchas personas podrían sentirse identificadas. Habló de cómo se sintió con la muerte de sus familiares más amados y las declaraciones calaron en el corazón de más de uno de sus seguidores.

“Familia, yo casi me muero al perder a las personas que más amaba. No entiendes nada, no quieres nada, no comes, estás pero no estás, y sonríes, pero tu alma está quebrada. Haces como que todo está bien, pero buscas la soledad para llorarlos”, escribió en su sentido texto.

El conductor de Buen día y Batalla de karaoke afirmó que quienes han sufrido una pérdida sabrán de qué habla, sobre todo cuando se trata de haber perdido a sus padres.

En ese posteo él los recordó, pues su madre, la actriz Roxana Campos, murió en el 2020 tras una fuerte batalla contra el cáncer y su padre, Álvaro Marenco, falleció en el 2023.

“No es fácil ese sentimiento de no tener a papá ni a mamá para llamarlos, abrazarlos o simplemente saber que están ahí y que están bien. Hoy voy día a día, viviendo de recuerdos, de fotos y de imágenes en mi cabeza que abran el alma”, afirmó en su texto.

Marenco terminó su mensaje agradeciéndole a su comunidad por el apoyo.