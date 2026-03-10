Viva

‘Casi me muero al perderlos’: figura de Teletica recuerda dolor que le dejó partida de sus padres

El presentador dio a conocer que el ‘alma está quebrada’ cuando se pierde a seres tan queridos y que no es fácil lidiar con ello

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
ítalo Marenco
Ítalo Marenco recordó a sus padre con tierno posteo. En la imagen aparece junto a Thais Alfaro, compañera del programa "Buen Día". (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teleticaítalo Marenco
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.