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Carolina Jaikel reveló un detalle íntimo sobre su matrimonio con Bryan Ruiz: ‘Fue determinante’

Entre recuerdos y un inesperado giro en su relación, la mujer contó algo que nunca antes había compartido

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Por Fátima Jiménez
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel aseguró que su diagnóstico de cáncer llegó cuando su matrimonio con Bryan Ruiz estaba mejor que nunca. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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