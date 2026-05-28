Carolina Jaikel reveló un detalle íntimo sobre su matrimonio con Bryan Ruiz: ‘Fue determinante’

Carolina Jaikel aseguró que su diagnóstico de cáncer llegó cuando su matrimonio con Bryan Ruiz estaba mejor que nunca.

La esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, Carolina Jaikel, sorprendió al compartir un detalle íntimo sobre su matrimonio con el exjugador.

En una entrevista para Camerino, el programa de YouTube conducido por el periodista Antonio Alfaro y Wilmer López, la abogada se sinceró sobre un tema que, según dijo, “nunca ha contado”.

“Nosotros siempre hemos tenido un matrimonio bastante bueno, nos llevamos muy bien, pero como un año antes del diagnóstico fuimos a terapia de pareja para resolver un par de temitas, nada grande, gracias a Dios, pero para resolver un par de temitas que no estábamos logrando solucionar solos”, reveló Jaikel.

Según explicó, aunque recibieron el alta en poco tiempo, la experiencia les dejó herramientas clave que comenzaron a aplicar en su relación. Esto, aseguró, fue determinante para afrontar su diagnóstico de cáncer, en una etapa en la que su matrimonio estaba fortalecido.

“Ya habíamos hecho algunos cambios... De verdad que la terapia es impresionante y yo creo que nada de esas cosas pasa por casualidad”, afirmó.

En la entrevista, Carolina Jaikel también recordó cómo inició su historia de amor. Contó que su hermana, Priscilla Jaikel, era amiga de Ruiz, y que fue en una fiesta donde coincidieron por primera vez.

“Él llegó a la fiesta de mi hermana y nos llevamos superbién. Y mi prima Pamela, al otro día, llegó y me dijo: ‘a usted lo gusta Bryan’. Él llegaba a las actividades familiares por mi hermana, pero fue una excusa... Empezamos a salir”, mencionó.

Además, reveló que, aunque ella dio el primer acercamiento al escribirle por redes sociales, fue Ruiz quien dio el paso para formalizar la relación. De hecho, la pareja se comprometió menos de un año después de conocerse.